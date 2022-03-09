https://ria.ru/20220309/lgoty-1777257774.html

Путин подписал закон о налоговых льготах для новых организаций на Курилах

Путин подписал закон о налоговых льготах для новых организаций на Курилах - РИА Новости, 09.03.2022

Путин подписал закон о налоговых льготах для новых организаций на Курилах

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Соответствующий... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:20

2022-03-09T12:20

2022-03-09T12:20

экономика

алексей сазанов

северо-курильский городской округ

курильские острова

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.Для получения этих льгот организация, во-первых, не должна иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов. Во-вторых, она не должна заниматься посреднической деятельностью, торговой деятельностью (за исключением торговли товарами собственного производства), производством или переработкой подакцизных товаров, добычей или переработкой углеводородного сырья, выловом ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки), деятельностью в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров.В-третьих, доля пассивных доходов организации (дивиденды, процентный доход по облигациям, доходы от аренды или продажи недвижимости) не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Причем сведения о доле пассивных доходов нужно передать в налоговый орган не позднее 28 марта следующего за отчетным года.При нарушении этих условий организация лишается предоставленных налоговых льгот, начиная с года, за который установлено нарушение. При этом суммы налога и авансового платежа по нему, а также страховых взносов подлежат восстановлению и уплате в бюджет с учетом соответствующих пеней.В январе замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что на территории Курильских островов зарегистрировано 107 крупных организаций с выручкой более 10 миллионов рублей в год, совокупные платежи по налогам и страховым взносам которых составляют 4,3 миллиарда рублей. Он заявлял, что будет успехом, если к этим 107 организациям добавятся еще хотя бы 30-50 компаний.

https://ria.ru/20220303/avto-1776154352.html

https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html

северо-курильский городской округ

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, алексей сазанов, северо-курильский городской округ, курильские острова, владимир путин