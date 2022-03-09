https://ria.ru/20220309/lazarev-1777312156.html

Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке

Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке - РИА Новости, 09.03.2022

Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке

Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке. По словам артиста, он много денег тратит на творчество и бизнес. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:02

2022-03-09T17:02

2022-03-09T17:02

шоубиз

знаменитости

сергей лазарев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке. По словам артиста, он много денег тратит на творчество и бизнес.В интервью порталу Teleprogramma.pro Лазарев назвал стоимость записи песни и клипа – это около 50 тысяч долларов. При этом, по словам Сергея, на постоянной основе в его коллективе трудится 20 человек, а в ближайшем шоу заняты 80 сотрудников.Ранее артист отметил, что не считает Ольгу Бузову певицей.

https://ria.ru/20211228/malikov-1765796366.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес