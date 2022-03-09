Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке
Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке и больших тратах на творчество
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке. По словам артиста, он много денег тратит на творчество и бизнес.
"Я выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека", – рассказал певец.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Лазарев назвал стоимость записи песни и клипа – это около 50 тысяч долларов. При этом, по словам Сергея, на постоянной основе в его коллективе трудится 20 человек, а в ближайшем шоу заняты 80 сотрудников.
"У меня грандиозное театрализованное представление: каждый музыкальный номер — отдельная постановка. Таким же было мое предыдущее шоу и весь тур. Планку я не хочу снижать, хотя очень многие крутят пальцем у виска: мол, сейчас не время для таких больших трат", – заключил Лазарев.
Ранее артист отметил, что не считает Ольгу Бузову певицей.
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