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Шоубиз
https://ria.ru/20220309/lazarev-1777312156.html
Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке
Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке - РИА Новости, 09.03.2022
Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке
Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке. По словам артиста, он много денег тратит на творчество и бизнес. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:02
2022-03-09T17:02
шоубиз
знаменитости
сергей лазарев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке. По словам артиста, он много денег тратит на творчество и бизнес.В интервью порталу Teleprogramma.pro Лазарев назвал стоимость записи песни и клипа – это около 50 тысяч долларов. При этом, по словам Сергея, на постоянной основе в его коллективе трудится 20 человек, а в ближайшем шоу заняты 80 сотрудников.Ранее артист отметил, что не считает Ольгу Бузову певицей.
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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
17:02 09.03.2022
 
Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке

Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке и больших тратах на творчество

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке. По словам артиста, он много денег тратит на творчество и бизнес.

"Я выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека", – рассказал певец.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Лазарев назвал стоимость записи песни и клипа – это около 50 тысяч долларов. При этом, по словам Сергея, на постоянной основе в его коллективе трудится 20 человек, а в ближайшем шоу заняты 80 сотрудников.

"У меня грандиозное театрализованное представление: каждый музыкальный номер — отдельная постановка. Таким же было мое предыдущее шоу и весь тур. Планку я не хочу снижать, хотя очень многие крутят пальцем у виска: мол, сейчас не время для таких больших трат", – заключил Лазарев.

Ранее артист отметил, что не считает Ольгу Бузову певицей.
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