Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211229/lazarev-1765971830.html
"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой
"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой - РИА Новости, 29.12.2021
"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой
Сергей Лазарев рассказал, что не считает Ольгу Бузову певицей. В YouTube-шоу "Музыкалити" он отметил, что она при этом яркий персонаж в шоу-бизнесе. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:30
2021-12-29T12:30
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
сергей лазарев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763245508_0:0:1846:1039_1920x0_80_0_0_e4fc3756b46205d044de085f03f6727a.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, что не считает Ольгу Бузову певицей. В YouTube-шоу "Музыкалити" он отметил, что она при этом яркий персонаж в шоу-бизнесе.Он добавил, что в жизни Ольга "достаточно юморная, классная девчонка", но назвать ее певицей нельзя.Ведущий шоу Максим Галкин в шутку посоветовал певцу в суде всегда пользоваться услугами адвоката, но не говорить самому из-за неточных формулировок. "Она назначила себя певицей, но вообще она шоу-вумен, она была на сцене в театре… Но я ей говорил в лицо: "Куда ты прешь!" – спародировал Лазарева Галкин.Сергей добавил, что также не считает Басту и Dava певцами.Несколько дней назад Ольге вручили награду "Fashion-артист года" на премии Fashion TV. Во время награждения она иронично отметила, что бывший муж Дмитрий Тарасов "кусает локти" и "машет с галерки". Эти фразы послужили поводом для словесной перепалки между экс-супругами.
https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763245508_0:0:1626:1219_1920x0_80_0_0_291b8669e69cf71765246d36a75a7fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, ольга бузова, сергей лазарев, шоу-бизнес
12:30 29.12.2021
 
"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой

Лазарев отказался называть Бузову певицей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, что не считает Ольгу Бузову певицей. В YouTube-шоу "Музыкалити" он отметил, что она при этом яркий персонаж в шоу-бизнесе.

"Что касается Ольги Бузовой – она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, который из каждого своего выхода делает яркий перформанс. Она очень сильно верит в себя, в то, что она делает, у нее большая команда… Иногда это "ту мач", – отметил Лазарев.

Он добавил, что в жизни Ольга "достаточно юморная, классная девчонка", но назвать ее певицей нельзя.

"Я считаю, что она не певица. Она шоу-вумен. Певицей себя называть не надо, я ей об этом говорил. Она артистка, может быть", – задумался Сергей.

Ведущий шоу Максим Галкин в шутку посоветовал певцу в суде всегда пользоваться услугами адвоката, но не говорить самому из-за неточных формулировок. "Она назначила себя певицей, но вообще она шоу-вумен, она была на сцене в театре… Но я ей говорил в лицо: "Куда ты прешь!" – спародировал Лазарева Галкин.
Сергей добавил, что также не считает Басту и Dava певцами.
Несколько дней назад Ольге вручили награду "Fashion-артист года" на премии Fashion TV. Во время награждения она иронично отметила, что бывший муж Дмитрий Тарасов "кусает локти" и "машет с галерки". Эти фразы послужили поводом для словесной перепалки между экс-супругами.
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:50Шоубиз
"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи
 
ШоубизЗнаменитостиОльга БузоваСергей ЛазаревШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран