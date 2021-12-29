"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой
Лазарев отказался называть Бузову певицей
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, что не считает Ольгу Бузову певицей. В YouTube-шоу "Музыкалити" он отметил, что она при этом яркий персонаж в шоу-бизнесе.
"Что касается Ольги Бузовой – она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, который из каждого своего выхода делает яркий перформанс. Она очень сильно верит в себя, в то, что она делает, у нее большая команда… Иногда это "ту мач", – отметил Лазарев.
Он добавил, что в жизни Ольга "достаточно юморная, классная девчонка", но назвать ее певицей нельзя.
"Я считаю, что она не певица. Она шоу-вумен. Певицей себя называть не надо, я ей об этом говорил. Она артистка, может быть", – задумался Сергей.
Ведущий шоу Максим Галкин в шутку посоветовал певцу в суде всегда пользоваться услугами адвоката, но не говорить самому из-за неточных формулировок. "Она назначила себя певицей, но вообще она шоу-вумен, она была на сцене в театре… Но я ей говорил в лицо: "Куда ты прешь!" – спародировал Лазарева Галкин.
Сергей добавил, что также не считает Басту и Dava певцами.
Несколько дней назад Ольге вручили награду "Fashion-артист года" на премии Fashion TV. Во время награждения она иронично отметила, что бывший муж Дмитрий Тарасов "кусает локти" и "машет с галерки". Эти фразы послужили поводом для словесной перепалки между экс-супругами.