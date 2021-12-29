https://ria.ru/20211229/lazarev-1765971830.html

"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой

"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой - РИА Новости, 29.12.2021

"Она не певица": Лазарев не впечатлился вокальными способностями Бузовой

Сергей Лазарев рассказал, что не считает Ольгу Бузову певицей. В YouTube-шоу "Музыкалити" он отметил, что она при этом яркий персонаж в шоу-бизнесе. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:30

2021-12-29T12:30

2021-12-29T12:30

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал, что не считает Ольгу Бузову певицей. В YouTube-шоу "Музыкалити" он отметил, что она при этом яркий персонаж в шоу-бизнесе.Он добавил, что в жизни Ольга "достаточно юморная, классная девчонка", но назвать ее певицей нельзя.Ведущий шоу Максим Галкин в шутку посоветовал певцу в суде всегда пользоваться услугами адвоката, но не говорить самому из-за неточных формулировок. "Она назначила себя певицей, но вообще она шоу-вумен, она была на сцене в театре… Но я ей говорил в лицо: "Куда ты прешь!" – спародировал Лазарева Галкин.Сергей добавил, что также не считает Басту и Dava певцами.Несколько дней назад Ольге вручили награду "Fashion-артист года" на премии Fashion TV. Во время награждения она иронично отметила, что бывший муж Дмитрий Тарасов "кусает локти" и "машет с галерки". Эти фразы послужили поводом для словесной перепалки между экс-супругами.

https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html

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знаменитости, ольга бузова, сергей лазарев, шоу-бизнес