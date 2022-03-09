https://ria.ru/20220309/kurs-1777288493.html

Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля

Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля - РИА Новости, 09.03.2022

Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,8183 рубля, до 126,4395 рубля, курс доллара - на 10,2723 рубля, до 116,0847 рубля,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:34

2022-03-09T14:34

2022-03-09T14:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,8183 рубля, до 126,4395 рубля, курс доллара - на 10,2723 рубля, до 116,0847 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,518 рубля, составив 120,7444 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф)