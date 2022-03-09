https://ria.ru/20220309/kurs-1777288493.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля
Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля - РИА Новости, 09.03.2022
Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,8183 рубля, до 126,4395 рубля, курс доллара - на 10,2723 рубля, до 116,0847 рубля,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:34
2022-03-09T14:34
2022-03-09T14:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,8183 рубля, до 126,4395 рубля, курс доллара - на 10,2723 рубля, до 116,0847 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,518 рубля, составив 120,7444 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф)
14:34 09.03.2022 (обновлено: 14:41 09.03.2022)
Официальный курс евро на четверг вырос до 126,44 рубля
Официальный курс евро на четверг вырос на 10,82 рубля, до 126,44 рубля
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,8183 рубля, до 126,4395 рубля, курс доллара - на 10,2723 рубля, до 116,0847 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 10,518 рубля, составив 120,7444 рубля.