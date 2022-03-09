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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220309/kurs-1777231802.html
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля - РИА Новости, 09.03.2022
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля
Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:06
2022-03-09T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 8,88 рубля, до 113,88 рубля, курс евро – на 4,64 рубля, до 123,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
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экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:06 09.03.2022 (обновлено: 10:15 09.03.2022)
 
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля

Курс доллара вырос на 8,88 рубля — до 113,88 рубля, евро — на 1,51 рубля, до 120,5 рубля

© Fotolia / kkolosovДоллары, рубли и евро
Доллары, рубли и евро - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Fotolia / kkolosov
Доллары, рубли и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 8,88 рубля, до 113,88 рубля, курс евро – на 4,64 рубля, до 123,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллараМосковская биржа
 
 
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