https://ria.ru/20220309/kurs-1777231802.html

Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля

Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля - РИА Новости, 09.03.2022

Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля

Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:06

2022-03-09T10:06

2022-03-09T10:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

московская биржа

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 8,88 рубля, до 113,88 рубля, курс евро – на 4,64 рубля, до 123,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа