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Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля - РИА Новости, 09.03.2022
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля
Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:06
2022-03-09T10:06
2022-03-09T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды резко падает к доллару и чуть в меньшей степени - к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск подскакивает на 8,88 рубля, до 113,88 рубля, курс евро – на 4,64 рубля, до 123,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:06 09.03.2022 (обновлено: 10:15 09.03.2022)
Курс доллара вырос до 113,88 рубля, евро — до 120,5 рубля
Курс доллара вырос на 8,88 рубля — до 113,88 рубля, евро — на 1,51 рубля, до 120,5 рубля