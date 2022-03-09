https://ria.ru/20220309/krym-1777277912.html

В Кремле не сомневаются в уровне безопасности в Крыму и Севастополе

В Кремле не сомневаются в уровне безопасности в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле не сомневаются в уровне безопасности в Крыму и Севастополе

В Кремле не видят оснований ставить под сомнение уровень безопасности в Крыму и Севастополе, приняты все меры для ее обеспечения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:47

2022-03-09T13:47

2022-03-09T13:47

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

дмитрий песков

республика крым

севастополь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле не видят оснований ставить под сомнение уровень безопасности в Крыму и Севастополе, приняты все меры для ее обеспечения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе", - сказал он журналистам. Песков добавил, что сейчас не видит никаких оснований ставить это под сомнение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, республика крым, севастополь, ситуация в днр и лнр