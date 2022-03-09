В Кремле не сомневаются в уровне безопасности в Крыму и Севастополе
Пресс-секретарь Песков: нет оснований сомневаться в безопасности Крыма и Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле не видят оснований ставить под сомнение уровень безопасности в Крыму и Севастополе, приняты все меры для ее обеспечения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Вы знаете, что окружение там недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе", - сказал он журналистам. Песков добавил, что сейчас не видит никаких оснований ставить это под сомнение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.