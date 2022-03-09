https://ria.ru/20220309/krym-1777216245.html

В Госдуме назвали реалистичным предложение Украине по Крыму

В Госдуме назвали реалистичным предложение Украине по Крыму - РИА Новости, 09.03.2022

В Госдуме назвали реалистичным предложение Украине по Крыму

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предложение Украине признать российский статус Крыма реалистично и выполнимо. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:48

2022-03-09T07:48

2022-03-09T07:48

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

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киев

россия

вооруженные силы рф

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предложение Украине признать российский статус Крыма реалистично и выполнимо.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.По его словам, киевской власти пора прекратить военные действия во имя спасения мирного населения и пойти на конструктивный диалог с Россией, раз и навсегда отказавшись от западного проекта стать "антиРоссией"."Если у Зеленского есть хоть капля жалости и совести, то он, сидя в теплом кабинете, перестанет толкать свой народ на кровопролитие и прислушается к предложениям России", — подчеркнул депутат ГД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777195357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, в мире, республика крым, симферополь