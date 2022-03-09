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https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html
Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года
Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года - РИА Новости, 09.03.2022
Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года
Нынешний энергетический кризис сравним по интенсивности и жесткости с нефтяным кризисом 1973 года, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:25
2022-03-09T12:25
экономика
цены на нефть
россия
украина
международное энергетическое агентство
brent
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Нынешний энергетический кризис сравним по интенсивности и жесткости с нефтяным кризисом 1973 года, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поводом к этому послужил нефтяной кризис 1973-1974 годов, в ходе которого ряд крупнейших арабских производителей объявили "нефтяное эмбарго".
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экономика, цены на нефть, россия, украина, международное энергетическое агентство, brent, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:25 09.03.2022
 
Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года

Брюно Ле Мэр сравнил нынешний энергетический кризис с нефтяным эмбарго 1973 года

© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Нынешний энергетический кризис сравним по интенсивности и жесткости с нефтяным кризисом 1973 года, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Не будет преувеличением сказать, что этот энергетический кризис 2022 года сравним по интенсивности, по жесткости с нефтяным кризисом 1973 года", - сказал Ле Мэр на конференция по энергетической автономии и экологическому переходу, организованной французским минфином в рамках председательства Франции в ЕС.
Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поводом к этому послужил нефтяной кризис 1973-1974 годов, в ходе которого ряд крупнейших арабских производителей объявили "нефтяное эмбарго".
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияУкраинаМеждународное энергетическое агентствоBrentСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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