https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html

Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года

Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года - РИА Новости, 09.03.2022

Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года

Нынешний энергетический кризис сравним по интенсивности и жесткости с нефтяным кризисом 1973 года, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:25

2022-03-09T12:25

2022-03-09T12:25

экономика

цены на нефть

россия

украина

международное энергетическое агентство

brent

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Нынешний энергетический кризис сравним по интенсивности и жесткости с нефтяным кризисом 1973 года, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поводом к этому послужил нефтяной кризис 1973-1974 годов, в ходе которого ряд крупнейших арабских производителей объявили "нефтяное эмбарго".

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россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, украина, международное энергетическое агентство, brent, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии