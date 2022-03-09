Во Франции сравнили нынешний энергетический кризис с событиями 1973 года
Брюно Ле Мэр сравнил нынешний энергетический кризис с нефтяным эмбарго 1973 года
Брюно Ле Мэр
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Нынешний энергетический кризис сравним по интенсивности и жесткости с нефтяным кризисом 1973 года, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Не будет преувеличением сказать, что этот энергетический кризис 2022 года сравним по интенсивности, по жесткости с нефтяным кризисом 1973 года", - сказал Ле Мэр на конференция по энергетической автономии и экологическому переходу, организованной французским минфином в рамках председательства Франции в ЕС.
Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поводом к этому послужил нефтяной кризис 1973-1974 годов, в ходе которого ряд крупнейших арабских производителей объявили "нефтяное эмбарго".