https://ria.ru/20220309/krizis-1777232962.html

Кризис на Украине связали с некомпетентностью правительства США

Американская журналистка обрушилась с критикой на Байдена из-за Украины - РИА Новости, 09.03.2022

Кризис на Украине связали с некомпетентностью правительства США

Скачкообразного роста цен на топливо можно было бы избежать, если бы во главе США находилось компетентное правительство, заявила ведущая телеканала Fox News. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:15

2022-03-09T10:15

2022-03-09T10:19

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чак шумер

украина

сбербанк россии

втб

джо байден

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Скачкообразного роста цен на топливо можно было бы избежать, если бы во главе США находилось компетентное правительство, заявила ведущая телеканала Fox News.По информации СМИ, за прошедшие выходные стоимость бензина в США достигла семи долларов, чего не наблюдалось с 2008 года.Журналистка считает, что при Дональде Трампе такого бы никогда не произошло, так как бывший американский президент был националистом и "ратовал" за энергетику.В свою очередь, после прихода Джо Байдена Белый дом, спикер палаты представителей Ненси Пелоси и лидер большинства в сенате Чак Шумер сделали все, чтобы свести к нулю решения Трампа, которые "делали Америку сильнее как изнутри, так и снаружи", заключила ведущая.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220309/krizis-1777223878.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Влада Икрамова

в мире, чак шумер, украина, сбербанк россии, втб, джо байден, дональд трамп, евросоюз, россия, сша