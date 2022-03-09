Кризис на Украине связали с некомпетентностью правительства США

10:15 09.03.2022 (обновлено: 10:19 09.03.2022)
Американская журналистка обрушилась с критикой на Байдена из-за Украины
Fox News: властям США не хватило компетентности, чтобы предотвратить кризис на Украине
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Скачкообразного роста цен на топливо можно было бы избежать, если бы во главе США находилось компетентное правительство, заявила ведущая телеканала Fox News.
"Байден должен был настоять на том, чтобы украинский кризис оценили в реалистичном ключе. Однако его команда не захотела отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО. В ретроспективе это громадная ошибка", — отметила она.
По информации СМИ, за прошедшие выходные стоимость бензина в США достигла семи долларов, чего не наблюдалось с 2008 года.
Журналистка считает, что при Дональде Трампе такого бы никогда не произошло, так как бывший американский президент был националистом и "ратовал" за энергетику.
В свою очередь, после прихода Джо Байдена Белый дом, спикер палаты представителей Ненси Пелоси и лидер большинства в сенате Чак Шумер сделали все, чтобы свести к нулю решения Трампа, которые "делали Америку сильнее как изнутри, так и снаружи", заключила ведущая.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.