Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/krizis-1777223878.html
Украинский кризис может привести к мировому голоду
Франция предрекла мировой голод из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Украинский кризис может привести к мировому голоду
Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:19
2022-03-09T09:19
в мире
украина
франция
египет
турция
катар
руанда
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_4de63ed29c427c3cd67010f908dac851.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульена Денорманди.По его словам, разворачивающиеся события могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корм для скота.По информации издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.В связи с этим французский политик призвал предпринять шаги во избежание продовольственного кризиса в ближайшие полтора года.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/tseny-1767298691.html
https://ria.ru/20220228/produkty-1775631748.html
украина
франция
египет
турция
катар
руанда
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_bb2d1e2880c3210e8498e286e6603f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, египет, турция, катар, руанда, киргизия, россия
09:19 09.03.2022
 
Франция предрекла мировой голод из-за ситуации на Украине

Глава Минсельхоза Франции Денорманди предупредил об угрозе продовольственного кризиса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых. Архивное фото
Уборка урожая зерновых. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульена Денорманди.
"В районе Средиземноморья расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины", — пояснил он.
По его словам, разворачивающиеся события могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корм для скота.
По информации издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.
Покупатели в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 11:48Сказано в эфире
"Пик пройден". Что будет с ценами на продовольствие в 2022 году
В связи с этим французский политик призвал предпринять шаги во избежание продовольственного кризиса в ближайшие полтора года.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Мужчина в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 17:53
Санкции не повлияют на запасы продовольствия, заявили в "Единой России"
 
В миреУкраинаФранцияЕгипетТурцияКатарРуандаКиргизияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала