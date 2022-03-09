https://ria.ru/20220309/krizis-1777223878.html

Украинский кризис может привести к мировому голоду

Франция предрекла мировой голод из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Украинский кризис может привести к мировому голоду

Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:19

2022-03-09T09:19

2022-03-09T09:19

в мире

украина

франция

египет

турция

катар

руанда

киргизия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульена Денорманди.По его словам, разворачивающиеся события могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корм для скота.По информации издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.В связи с этим французский политик призвал предпринять шаги во избежание продовольственного кризиса в ближайшие полтора года.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/tseny-1767298691.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, франция, египет, турция, катар, руанда, киргизия, россия