https://ria.ru/20220309/krest-1777247571.html

В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста

В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста - РИА Новости, 09.03.2022

В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста

Полиция завела уголовное дело о вандализме после того, как в городском округе Щелково были повреждены четыре поклонных креста, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:28

2022-03-09T11:28

2022-03-09T11:28

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело о вандализме после того, как в городском округе Щелково были повреждены четыре поклонных креста, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России."В дежурную часть МУ МВД России "Щелковское" поступило сообщение о том, что неизвестные в поселке Фряново и деревнях Головино и Маврино повредили четыре поклонных креста. По данному факту дознавателем МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают причастных к преступлению.Согласно сообщению в Telegram-канале региональной прокуратуры, злоумышленник повредил в посёлке Фряново и деревне Маврино поклонные кресты, являющиеся собственностью Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери, чем "выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности". Расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20220301/vandalizm-1775708411.html

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происшествия, россия, telegram (приложение)