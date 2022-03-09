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Религия
https://ria.ru/20220309/krest-1777247571.html
В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста
В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста - РИА Новости, 09.03.2022
В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста
Полиция завела уголовное дело о вандализме после того, как в городском округе Щелково были повреждены четыре поклонных креста, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:28
2022-03-09T11:28
религия
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело о вандализме после того, как в городском округе Щелково были повреждены четыре поклонных креста, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России."В дежурную часть МУ МВД России "Щелковское" поступило сообщение о том, что неизвестные в поселке Фряново и деревнях Головино и Маврино повредили четыре поклонных креста. По данному факту дознавателем МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают причастных к преступлению.Согласно сообщению в Telegram-канале региональной прокуратуры, злоумышленник повредил в посёлке Фряново и деревне Маврино поклонные кресты, являющиеся собственностью Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери, чем "выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности". Расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.
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происшествия, россия, telegram (приложение)
11:28 09.03.2022
 
В Подмосковье неизвестные повредили четыре поклонных креста

Полиция завела дело по факту повреждения поклонных крестов

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Северной Осетии
Сотрудники правоохранительных органов в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело о вандализме после того, как в городском округе Щелково были повреждены четыре поклонных креста, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
"В дежурную часть МУ МВД России "Щелковское" поступило сообщение о том, что неизвестные в поселке Фряново и деревнях Головино и Маврино повредили четыре поклонных креста. По данному факту дознавателем МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают причастных к преступлению.
Согласно сообщению в Telegram-канале региональной прокуратуры, злоумышленник повредил в посёлке Фряново и деревне Маврино поклонные кресты, являющиеся собственностью Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери, чем "выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности". Расследование дела поставлено на контроль прокуратуры.
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