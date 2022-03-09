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Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли
Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли - РИА Новости, 09.03.2022
Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли
Денацификация и демилитаризация Украины создают возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися после... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:58
2022-03-09T09:14
обострение ситуации в днр и лнр
космос - риа наука
роскосмос
признание днр и лнр в россии
киев
украина
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Денацификация и демилитаризация Украины создают возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися после развала СССР на Украине заводами, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Денацификация и демилитаризация Украины, преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий Роскосмоса с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли", - написал он в Telegram-канале.Рогозин напомнил, что в лучшие времена на "Южмаше" работали 45 тысяч специалистов и еще около 8,1 тысячи конструкторов в КБ "Южное". В то же время, по его словам, сотни талантливых украинских инженеров вместе со своими семьями были вынуждены бежать "от нищеты и русофобского режима" в Россию, где их устроили на предприятиях "Роскосмоса"."Однако абсолютное большинство наших украинских товарищей буквально кануло в лету, навсегда забросив дело своей жизни и сгинув в массе бедного люда этой страны", - посетовал гендиректор госкорпорации.Он отметил, что "разорению советского наследия, бандеровскому погрому и воровскому распилу, учиненного властями "незалежной", подверглись и работники приборостроительных предприятий ракетно-космической отрасли бывшей УССР – "Хартрон", "Коммунар", "Киевприбор", а также "Арсенал" и Института радиотехнических измерений.Рогозин рассказал, что в декабре 2013 года обсуждал с ракетчиками "Южмаша" совместную работу над перспективными проектами и создание совместных инженерных центров. Однако в феврале 2014 года переворот и "пришедшая к власти банда" разрушили эти планы."Сейчас такая надежда может вновь появиться. Она основана на перспективах восстановления нашей исторической научной и индустриальной кооперации. Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть. И вы сможете воспользоваться им сразу после освобождения Украины от прозападной, проНАТОвской власти", - отметил гендиректор "Роскосмоса".Украинские инженерные и производственные коллективы можно включить в совместную работу по созданию перспективной ракетно-космической техники, и помочь им преодолеть технологическую деградацию разрушенного производства, а также дать десяткам тысяч людей работу, зарплату и перспективу, рассказал Рогозин. Однако это станет возможным только если на Украине никогда не допустят к власти "проходимцев и антирусские силы, которые привели народы Украины к национальной трагедии, разорению и войне", уверен он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
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космос - риа наука, роскосмос, признание днр и лнр в россии, киев, украина
08:58 09.03.2022 (обновлено: 09:14 09.03.2022)
 
Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли

Рогозин: демилитаризация Украины даст возможность восстановить историческую кооперацию

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Денацификация и демилитаризация Украины создают возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися после развала СССР на Украине заводами, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Денацификация и демилитаризация Украины, преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий Роскосмоса с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли", - написал он в Telegram-канале.
Рогозин напомнил, что в лучшие времена на "Южмаше" работали 45 тысяч специалистов и еще около 8,1 тысячи конструкторов в КБ "Южное". В то же время, по его словам, сотни талантливых украинских инженеров вместе со своими семьями были вынуждены бежать "от нищеты и русофобского режима" в Россию, где их устроили на предприятиях "Роскосмоса".
"Однако абсолютное большинство наших украинских товарищей буквально кануло в лету, навсегда забросив дело своей жизни и сгинув в массе бедного люда этой страны", - посетовал гендиректор госкорпорации.
Он отметил, что "разорению советского наследия, бандеровскому погрому и воровскому распилу, учиненного властями "незалежной", подверглись и работники приборостроительных предприятий ракетно-космической отрасли бывшей УССР – "Хартрон", "Коммунар", "Киевприбор", а также "Арсенал" и Института радиотехнических измерений.
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Рогозин рассказал, что в декабре 2013 года обсуждал с ракетчиками "Южмаша" совместную работу над перспективными проектами и создание совместных инженерных центров. Однако в феврале 2014 года переворот и "пришедшая к власти банда" разрушили эти планы.
"Сейчас такая надежда может вновь появиться. Она основана на перспективах восстановления нашей исторической научной и индустриальной кооперации. Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть. И вы сможете воспользоваться им сразу после освобождения Украины от прозападной, проНАТОвской власти", - отметил гендиректор "Роскосмоса".
Украинские инженерные и производственные коллективы можно включить в совместную работу по созданию перспективной ракетно-космической техники, и помочь им преодолеть технологическую деградацию разрушенного производства, а также дать десяткам тысяч людей работу, зарплату и перспективу, рассказал Рогозин. Однако это станет возможным только если на Украине никогда не допустят к власти "проходимцев и антирусские силы, которые привели народы Украины к национальной трагедии, разорению и войне", уверен он.
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