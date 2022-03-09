https://ria.ru/20220309/kosmos-1777220916.html

Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли

Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли - РИА Новости, 09.03.2022

Рогозин назвал плюсы демилитаризации Украины для космической отрасли

Денацификация и демилитаризация Украины создают возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися после... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:58

2022-03-09T08:58

2022-03-09T09:14

обострение ситуации в днр и лнр

космос - риа наука

роскосмос

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киев

украина

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Денацификация и демилитаризация Украины создают возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися после развала СССР на Украине заводами, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Денацификация и демилитаризация Украины, преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий Роскосмоса с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли", - написал он в Telegram-канале.Рогозин напомнил, что в лучшие времена на "Южмаше" работали 45 тысяч специалистов и еще около 8,1 тысячи конструкторов в КБ "Южное". В то же время, по его словам, сотни талантливых украинских инженеров вместе со своими семьями были вынуждены бежать "от нищеты и русофобского режима" в Россию, где их устроили на предприятиях "Роскосмоса"."Однако абсолютное большинство наших украинских товарищей буквально кануло в лету, навсегда забросив дело своей жизни и сгинув в массе бедного люда этой страны", - посетовал гендиректор госкорпорации.Он отметил, что "разорению советского наследия, бандеровскому погрому и воровскому распилу, учиненного властями "незалежной", подверглись и работники приборостроительных предприятий ракетно-космической отрасли бывшей УССР – "Хартрон", "Коммунар", "Киевприбор", а также "Арсенал" и Института радиотехнических измерений.Рогозин рассказал, что в декабре 2013 года обсуждал с ракетчиками "Южмаша" совместную работу над перспективными проектами и создание совместных инженерных центров. Однако в феврале 2014 года переворот и "пришедшая к власти банда" разрушили эти планы."Сейчас такая надежда может вновь появиться. Она основана на перспективах восстановления нашей исторической научной и индустриальной кооперации. Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть. И вы сможете воспользоваться им сразу после освобождения Украины от прозападной, проНАТОвской власти", - отметил гендиректор "Роскосмоса".Украинские инженерные и производственные коллективы можно включить в совместную работу по созданию перспективной ракетно-космической техники, и помочь им преодолеть технологическую деградацию разрушенного производства, а также дать десяткам тысяч людей работу, зарплату и перспективу, рассказал Рогозин. Однако это станет возможным только если на Украине никогда не допустят к власти "проходимцев и антирусские силы, которые привели народы Украины к национальной трагедии, разорению и войне", уверен он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, роскосмос, признание днр и лнр в россии, киев, украина