https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777249301.html

В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19

В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022

В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти Австрии решили временно приостановить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявила в среду министр по вопросам конституции Каролине Эдтштадлер. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:39

2022-03-09T11:39

2022-03-09T11:39

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вакцинация

австрия

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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Власти Австрии решили временно приостановить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявила в среду министр по вопросам конституции Каролине Эдтштадлер."После консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению приостановить обязательную вакцинацию", - сказал министр на пресс-конференции.По ее словам, австрийский закон позволяет министру здравоохранения выпустить соответствующее распоряжение."В настоящий момент много аргументов говорят о том, что такое посягательство на основные права не является оправданным, что мы в данный момент на связи с теми вариантами, которые распространены, не видим необходимости фактически запускать обязательную вакцинацию", - подчеркнула Эдтштадлер.Она отметила, что обязательная вакцинация приостанавливается временно, власти продолжат оценивать ситуацию и необходимость возможного введения этой меры.Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Закон предусматривался для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. Планировалось, что с 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, а максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.

https://ria.ru/20220309/vaktsina-1777248535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вакцинация, австрия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, в мире