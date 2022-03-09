https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777249301.html
В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19
В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022
В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19
Власти Австрии решили временно приостановить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявила в среду министр по вопросам конституции Каролине Эдтштадлер. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:39
2022-03-09T11:39
2022-03-09T11:39
распространение коронавируса
вакцинация
австрия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Власти Австрии решили временно приостановить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявила в среду министр по вопросам конституции Каролине Эдтштадлер."После консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению приостановить обязательную вакцинацию", - сказал министр на пресс-конференции.По ее словам, австрийский закон позволяет министру здравоохранения выпустить соответствующее распоряжение."В настоящий момент много аргументов говорят о том, что такое посягательство на основные права не является оправданным, что мы в данный момент на связи с теми вариантами, которые распространены, не видим необходимости фактически запускать обязательную вакцинацию", - подчеркнула Эдтштадлер.Она отметила, что обязательная вакцинация приостанавливается временно, власти продолжат оценивать ситуацию и необходимость возможного введения этой меры.Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Закон предусматривался для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. Планировалось, что с 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, а максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.
https://ria.ru/20220309/vaktsina-1777248535.html
https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b6adfb7d24678a2fb4de79a13d4eb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, австрия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, в мире
В Австрии приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19
Власти Австрии решили временно приостановить обязательную вакцинацию от COVID-19
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Власти Австрии решили временно приостановить обязательную вакцинацию от коронавируса, заявила в среду министр по вопросам конституции Каролине Эдтштадлер.
"После консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению приостановить обязательную вакцинацию", - сказал министр на пресс-конференции.
По ее словам, австрийский закон позволяет министру здравоохранения выпустить соответствующее распоряжение.
"В настоящий момент много аргументов говорят о том, что такое посягательство на основные права не является оправданным, что мы в данный момент на связи с теми вариантами, которые распространены, не видим необходимости фактически запускать обязательную вакцинацию", - подчеркнула Эдтштадлер.
Она отметила, что обязательная вакцинация приостанавливается временно, власти продолжат оценивать ситуацию и необходимость возможного введения этой меры.
Закон об обязательной вакцинации в Австрии
от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Закон предусматривался для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. Планировалось, что с 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, а максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.