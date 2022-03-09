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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777246235.html
В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022
В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в пяти регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:23
2022-03-09T11:36
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в пяти регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по ситуации с коронавирусной инфекцией."В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 9 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в только в пяти регионах", - говорится в сообщении.В России отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса COVID-19, уточнили в ведомстве.Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220309/oshibki-1777204087.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество, здоровье - общество, россия
11:23 09.03.2022 (обновлено: 11:36 09.03.2022)
 
В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в пяти регионах России за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в пяти регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по ситуации с коронавирусной инфекцией.
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"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 9 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в только в пяти регионах", - говорится в сообщении.
В России отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса COVID-19, уточнили в ведомстве.
"Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.
Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.
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