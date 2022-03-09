11:23 09.03.2022 (обновлено: 11:36 09.03.2022)
В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в пяти регионах России за неделю
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в пяти регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 9 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в только в пяти регионах", - говорится в сообщении.
В России отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса COVID-19, уточнили в ведомстве.
"Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.
Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.
Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.