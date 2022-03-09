https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777246235.html

В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022

В пяти регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в пяти регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:23

2022-03-09T11:23

2022-03-09T11:36

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в пяти регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду провела селекторное совещание с Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по ситуации с коронавирусной инфекцией."В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 9 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в только в пяти регионах", - говорится в сообщении.В России отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса COVID-19, уточнили в ведомстве.Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220309/oshibki-1777204087.html

https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество, здоровье - общество, россия