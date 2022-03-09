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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777244868.html
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19
За сутки в России выявлено 58 675 новых случаев COVID-19, более трех тысяч человек госпитализированы, умерли 645 человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:18
2022-03-09T11:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 58 675 новых случаев COVID-19, более трех тысяч человек госпитализированы, умерли 645 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 58 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 645 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 9 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,6%", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций произошло в 56 регионах, рост - в 24, не изменилось - в пяти.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 09.03.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19

В России за сутки выявили 58 675 новых случаев COVID-19, умерли 645 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 58 675 новых случаев COVID-19, более трех тысяч человек госпитализированы, умерли 645 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 58 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 645 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 9 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,6%", - говорится в сообщении.
Снижение числа госпитализаций произошло в 56 регионах, рост - в 24, не изменилось - в пяти.
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