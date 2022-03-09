https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777244868.html
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19
За сутки в России выявлено 58 675 новых случаев COVID-19, более трех тысяч человек госпитализированы, умерли 645 человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:18
2022-03-09T11:18
2022-03-09T11:18
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 58 675 новых случаев COVID-19, более трех тысяч человек госпитализированы, умерли 645 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 58 675 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 645 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 9 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,6%", - говорится в сообщении.Снижение числа госпитализаций произошло в 56 регионах, рост - в 24, не изменилось - в пяти.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 3054 больных COVID-19
В России за сутки выявили 58 675 новых случаев COVID-19, умерли 645 человек