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В России за сутки выздоровели 92 732 человека от COVID-19
В России за сутки выздоровели 92 732 человека от COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2022
В России за сутки выздоровели 92 732 человека от COVID-19
Более 92,7 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за день, это на 17% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:17
2022-03-09T11:17
2022-03-09T11:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 92,7 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за день, это на 17% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 92 732 человека, или на 17% меньше по сравнению с 8 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки выздоровели 92 732 человека от COVID-19
В России за сутки выздоровели 92 732 человека от COVID-19, на 17% меньше, чем накануне