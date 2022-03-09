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В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными

В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными - РИА Новости, 09.03.2022

В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными

Абсурдные требования Киева по гуманитарных коридорам показали, что ответственные за их согласование с украинской стороны не владеют обстановкой на земле,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:03

2022-03-09T19:03

2022-03-09T19:05

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Абсурдные требования Киева по гуманитарных коридорам показали, что ответственные за их согласование с украинской стороны не владеют обстановкой на земле, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, РФ в гуманных целях выступила с очередной инициативой к "официальному Киеву" по открытию в среду 10 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В том числе было предложено по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову и Румынию.Генерал уточнил, что в 2 часа ночи от Украины поступил официальный ответ, в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию РФ категорически отвергнуты. Согласованы только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье, но дополнительно предложено ещё три – из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая."Кроме того, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом – восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении. Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам. Это говорит о том, что те, кто в Киеве согласовывает с нами гуманитарные коридоры, в полном объеме не владеет обстановкой на земле", - сообщил Мизинцев.При этом, отметил генерал, учитывая ответственность РФ за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, в НЦУО согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр