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В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными
В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными - РИА Новости, 09.03.2022
В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными
Абсурдные требования Киева по гуманитарных коридорам показали, что ответственные за их согласование с украинской стороны не владеют обстановкой на земле,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:03
2022-03-09T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Абсурдные требования Киева по гуманитарных коридорам показали, что ответственные за их согласование с украинской стороны не владеют обстановкой на земле, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, РФ в гуманных целях выступила с очередной инициативой к "официальному Киеву" по открытию в среду 10 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В том числе было предложено по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову и Румынию.Генерал уточнил, что в 2 часа ночи от Украины поступил официальный ответ, в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию РФ категорически отвергнуты. Согласованы только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье, но дополнительно предложено ещё три – из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая."Кроме того, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом – восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении. Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам. Это говорит о том, что те, кто в Киеве согласовывает с нами гуманитарные коридоры, в полном объеме не владеет обстановкой на земле", - сообщил Мизинцев.При этом, отметил генерал, учитывая ответственность РФ за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, в НЦУО согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной.
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в мире, россия, украина, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:03 09.03.2022 (обновлено: 19:05 09.03.2022)
 
В Минобороны назвали требования Киева по гумкоридорам абсурдными

Минобороны: Киев выдвинул абсурдные и заведомо невыполнимые требования по гумкоридорам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики
Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Абсурдные требования Киева по гуманитарных коридорам показали, что ответственные за их согласование с украинской стороны не владеют обстановкой на земле, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, РФ в гуманных целях выступила с очередной инициативой к "официальному Киеву" по открытию в среду 10 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В том числе было предложено по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову и Румынию.
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Генерал уточнил, что в 2 часа ночи от Украины поступил официальный ответ, в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию РФ категорически отвергнуты. Согласованы только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье, но дополнительно предложено ещё три – из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая.
"Кроме того, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом – восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении. Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам. Это говорит о том, что те, кто в Киеве согласовывает с нами гуманитарные коридоры, в полном объеме не владеет обстановкой на земле", - сообщил Мизинцев.
При этом, отметил генерал, учитывая ответственность РФ за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, в НЦУО согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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