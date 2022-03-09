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В ДНР обвинили Киев в замалчивании информации о гумкоридорах

В ДНР обвинили Киев в замалчивании информации о гумкоридорах - РИА Новости, 09.03.2022

В ДНР обвинили Киев в замалчивании информации о гумкоридорах

Киев намеренно умалчивает информацию о гуманитарных коридорах в сторону РФ и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:57

2022-03-09T11:57

2022-03-09T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Киев намеренно умалчивает информацию о гуманитарных коридорах в сторону РФ и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинская сторона намерено умалчивает о гуманитарных коридорах в сторону Российской Федерации и Донецкой народной республики, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, в обращении утром 9 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук озвучила только те направления выхода, которые "находятся под контролем ВФУ и парамилитарных формирований нацистов "Азова" (нацбатальона, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.) и "Правого сектора"* (запрещенной на территории РФ экстремистской организации - ред.).Ранее Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запоржье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры. Она отметила, что также в среду планируется эвакуировать 55 детей и персонал из дома ребенка в городе Ворзель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организацияРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/mariupol-1777165053.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

донецкая народная республика

украина

россия

мариуполь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр