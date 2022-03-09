11:57 09.03.2022 (обновлено: 12:23 09.03.2022)
В ДНР обвинили Киев в замалчивании информации о гумкоридорах
В ДНР заявили, что Киев намеренно умалчивает о гумкоридорах в сторону России
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Киев намеренно умалчивает информацию о гуманитарных коридорах в сторону РФ и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Украинская сторона намерено умалчивает о гуманитарных коридорах в сторону Российской Федерации и Донецкой народной республики, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, в обращении утром 9 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук озвучила только те направления выхода, которые "находятся под контролем ВФУ и парамилитарных формирований нацистов "Азова" (нацбатальона, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.) и "Правого сектора"* (запрещенной на территории РФ экстремистской организации - ред.).
Ранее Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запоржье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры. Она отметила, что также в среду планируется эвакуировать 55 детей и персонал из дома ребенка в городе Ворзель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Запрещенная в России экстремистская организация