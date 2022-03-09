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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В украинском Энергодаре откроют гумкоридор для эвакуации в Запорожье
В украинском Энергодаре откроют гумкоридор для эвакуации в Запорожье - РИА Новости, 09.03.2022
В украинском Энергодаре откроют гумкоридор для эвакуации в Запорожье
Мэр украинского Энергодара Дмитрий Орлов заявил об открытии в среду гуманитарного коридора для эвакуации жителей в Запорожье. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:32
2022-03-09T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская аэс
запорожская область
запорожье
энергодар
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр украинского Энергодара Дмитрий Орлов заявил об открытии в среду гуманитарного коридора для эвакуации жителей в Запорожье."Внимание! Внимание! Внимание! Срочно! Всем жителям Энергодара, соседним селам Васильевского, Каменко-Днепровского, В.-Белозерского районов!!!! Сегодня, 9 марта, под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар и зеленый – для эвакуации населения – в город Запорожье! С 9.00 (10.00 мск) – объявлен режим прекращения огня", - написал он в своем Telegram-канале.Орлов добавил, что ориентировочно с 12.00 до 13.00 (13.00 до 14.00 мск) в Энергодар будет доставлен инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения."На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих уехать из Энергодара! Согласована также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которой позволено следовать за автобусами. Все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста! Позаботьтесь об этом заранее", - отметил мэр.Россия с 10.00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева и Мариуполя, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. В Минобороны РФ заявили, что из предложенных украинской стороне десяти маршрутов, в том числе из Мариуполя, Киев подтвердил только один – из города Сумы, хотя российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777149094.html
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в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, запорожье, энергодар, россия, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
10:32 09.03.2022 (обновлено: 10:52 09.03.2022)
 
В украинском Энергодаре откроют гумкоридор для эвакуации в Запорожье

Мэр украинского Энергодара заявил об открытии гумкоридора для эвакуации в Запорожье

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мэр украинского Энергодара Дмитрий Орлов заявил об открытии в среду гуманитарного коридора для эвакуации жителей в Запорожье.
"Внимание! Внимание! Внимание! Срочно! Всем жителям Энергодара, соседним селам Васильевского, Каменко-Днепровского, В.-Белозерского районов!!!! Сегодня, 9 марта, под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар и зеленый – для эвакуации населения – в город Запорожье! С 9.00 (10.00 мск) – объявлен режим прекращения огня", - написал он в своем Telegram-канале.
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Орлов добавил, что ориентировочно с 12.00 до 13.00 (13.00 до 14.00 мск) в Энергодар будет доставлен инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.
"На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих уехать из Энергодара! Согласована также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которой позволено следовать за автобусами. Все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста! Позаботьтесь об этом заранее", - отметил мэр.
Россия с 10.00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева и Мариуполя, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине. В Минобороны РФ заявили, что из предложенных украинской стороне десяти маршрутов, в том числе из Мариуполя, Киев подтвердил только один – из города Сумы, хотя российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры.
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Вчера, 14:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о начале работы гумкоридора Мариуполь — Запорожье
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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