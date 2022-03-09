https://ria.ru/20220309/kontslager-1777379923.html

В ЛНР заявили об обнаружении подобия концлагеря в освобожденном Половинкино

В ЛНР заявили об обнаружении подобия концлагеря в освобожденном Половинкино - РИА Новости, 09.03.2022

В ЛНР заявили об обнаружении подобия концлагеря в освобожденном Половинкино

Общественники, созданной в Луганской народной республике организации "Мемориал", обнаружили в освобожденном селе Половинкино в Донбассе подобие... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:47

2022-03-09T23:47

2022-03-09T23:47

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Общественники, созданной в Луганской народной республике организации "Мемориал", обнаружили в освобожденном селе Половинкино в Донбассе подобие концентрационного лагеря, рассказала РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе Анна Сорока.Ранее в интервью РИА Новости Сорока заявила, что власти ЛНР после освобождения всей территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар"* в селе Половинкино."Глава Луганской народной республики создал специальную комиссию по фиксации преступлений военного политического руководства Украины, Вооруженных сил и формирований Украины. Она специально была создана, для того чтобы общественники, совместно с МВД, генеральной прокуратурой могли идти за нашей армией, которая освобождает один за одним населённые пункты и фиксировать все свидетельские показания потерпевших (от нацбатов и украинских силовиков – ред.)", - рассказала Сорока.Она уточнила, что в ходе выездов на освобожденные территории общественная организация "Мемориал" (ЛНР) обнаружила в поселке Трехизбенка пыточную в подвале военного городка украинских силовиков. По словам замминистра, о подобных местах общественникам сообщали и жители населённых пунктов Крымское, Муратово, Гречишкино, Счастье и других."Сегодня мы приехали в населённый пункт Половинкино, куда мы стремились, потому что на протяжении всех восьми лет мы получали страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий. Мы увидели реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии. Это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу. Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решётки", - рассказала собеседник агентства.Сорока уточнила, что общественников ужаснули условия, в которых содержались люди. "То, о чем нам люди рассказывали, мы сегодня своими глазами увидели. Очень холодно, сыро. Одна из потерпевших, которая там находилась, к сожалению, она уже умерла от тех заболеваний, которые там она получила, говорила, что людей при таких условиях содержания еще и поливали сверху ледяной водой, чтобы они не имели шансов на выживание", - рассказала замминистра.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр