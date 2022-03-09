https://ria.ru/20220309/kompleks-1777354585.html

В Нижегородской области ввели в эксплуатацию молочный комплекс на 800 голов

В Нижегородской области ввели в эксплуатацию молочный комплекс на 800 голов - РИА Новости, 09.03.2022

В Нижегородской области ввели в эксплуатацию молочный комплекс на 800 голов

Молочный комплекс на 800 голов крупного рогатого скота ввели в эксплуатацию в городском округе Воротынский, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:21

2022-03-09T19:21

2022-03-09T19:21

нижегородская область

экономика

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Молочный комплекс на 800 голов крупного рогатого скота ввели в эксплуатацию в городском округе Воротынский, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Животноводческий объект был построен по госпрограмме "Развитие АПК Нижегородской области"."В прошлом году по областной программе в регионе был построен 21 новый животноводческий объект, еще четыре – реконструированы. На их возведение аграрные предприятия направили 2 миллиарда рублей, из которых более 650 миллионов рублей было компенсировано им за счет средств областного бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что животноводческие комплексы представляют собой современное производство, где созданы благоприятные условия для содержания животных и для получения высокой продуктивности.Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, реализация проектов в мясном и молочном скотоводстве позволяет наращивать объемы сельхозпродукции и создавать новые рабочие места в районах области. "При этом важно, чтобы наряду с производством развивалась и инфраструктура населенных пунктов. Этому способствует госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", - добавил он.По госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в минувшем году в Воротынском городском округе было отремонтировано две дороги – в селах Семьяны и Огнев-Майдан. На 2022 год в муниципалитете в рамках программы запланирован ремонт улично-дорожных сетей в поселках Приволжский и Красная Горка, также будет проведено благоустройство парка трудовой славы в селе Семьяны.Всего на реализацию различных проектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области в 2022 году будет направлено свыше 1 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на возведение жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, строительство дорог к объектам сельхозпроизводства, капитальный ремонт культурных и социальных учреждений, возведение объектов газификации и водоснабжения и другие цели.

https://ria.ru/20220305/posevnaya-1776735183.html

https://ria.ru/20220218/stroitelstvo-1773617518.html

https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776011284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин