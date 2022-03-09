https://ria.ru/20220309/kompanii-1777369099.html
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России - РИА Новости, 09.03.2022
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:30
2022-03-09T21:30
2022-03-09T22:23
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777368593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87769199c9c10025f4fcd32552a15d09.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе ведомства.Так, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию и оценку активов.В течение шести месяцев старый собственник сможет через суд потребовать прекращения деятельности временного менеджмента, если он планирует возобновить работу, либо продать свою долю.Главная цель нововведения — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.Внешнюю администрацию смогут ввести, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. О таком может свидетельствовать отъезд руководства из России начиная с 24 февраля или вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства.Заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых компаний, так как действующие законы уже позволяют оперативно вводить в них временное управление.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777295503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/starbucks-1777275128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777368593_171:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9d1e0ca686651eb4e85f3d33434b64c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф
21:30 09.03.2022 (обновлено: 22:23 09.03.2022)
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России
МЭР предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили
в пресс-службе ведомства.
"Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России", — говорится в сообщении.
Так, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию и оценку активов.
В течение шести месяцев старый собственник сможет через суд потребовать прекращения деятельности временного менеджмента, если он планирует возобновить работу, либо продать свою долю.
Главная цель нововведения — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.
Внешнюю администрацию смогут ввести, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. О таком может свидетельствовать отъезд руководства из России начиная с 24 февраля или вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства.
Заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых компаний, так как действующие законы уже позволяют оперативно вводить в них временное управление.