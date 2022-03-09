https://ria.ru/20220309/kompanii-1777369099.html

МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России

МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России - РИА Новости, 09.03.2022

МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T21:30

2022-03-09T21:30

2022-03-09T22:23

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе ведомства.Так, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию и оценку активов.В течение шести месяцев старый собственник сможет через суд потребовать прекращения деятельности временного менеджмента, если он планирует возобновить работу, либо продать свою долю.Главная цель нововведения — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.Внешнюю администрацию смогут ввести, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. О таком может свидетельствовать отъезд руководства из России начиная с 24 февраля или вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства.Заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых компаний, так как действующие законы уже позволяют оперативно вводить в них временное управление.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777295503.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф