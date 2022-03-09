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МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России - РИА Новости, 09.03.2022
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:30
2022-03-09T22:23
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе ведомства.Так, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию и оценку активов.В течение шести месяцев старый собственник сможет через суд потребовать прекращения деятельности временного менеджмента, если он планирует возобновить работу, либо продать свою долю.Главная цель нововведения — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.Внешнюю администрацию смогут ввести, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. О таком может свидетельствовать отъезд руководства из России начиная с 24 февраля или вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства.Заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых компаний, так как действующие законы уже позволяют оперативно вводить в них временное управление.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф
21:30 09.03.2022 (обновлено: 22:23 09.03.2022)
 
МЭР предложило ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из России

МЭР предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди возле магазина IKEA в Химках Московской области
Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России", — говорится в сообщении.
Так, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию и оценку активов.
В течение шести месяцев старый собственник сможет через суд потребовать прекращения деятельности временного менеджмента, если он планирует возобновить работу, либо продать свою долю.
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Главная цель нововведения — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.
Внешнюю администрацию смогут ввести, если менеджмент или акционеры компании фактически прекратили руководить ею в нарушение российских законов. О таком может свидетельствовать отъезд руководства из России начиная с 24 февраля или вывод имущества, после чего предприятие стало неспособно выполнять свои обязательства.
Заявление нельзя будет подавать в отношении кредитных, пенсионных и страховых компаний, так как действующие законы уже позволяют оперативно вводить в них временное управление.
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