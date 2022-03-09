Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России
Аксенов об уходе западных компаний: свято место пусто не бывает, Крым прошел этот путь
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Уходу западных компаний из России предшествовало их бегство из Крыма, но свято место пусто не бывает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма еще восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства. Уверен, что так будет и в масштабах всей страны", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.