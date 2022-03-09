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Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России

Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России - РИА Новости, 09.03.2022

Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России

Уходу западных компаний из России предшествовало их бегство из Крыма, но свято место пусто не бывает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:09

2022-03-09T16:09

2022-03-09T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

украина

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Уходу западных компаний из России предшествовало их бегство из Крыма, но свято место пусто не бывает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма еще восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства. Уверен, что так будет и в масштабах всей страны", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым