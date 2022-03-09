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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России
Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России - РИА Новости, 09.03.2022
Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России
Уходу западных компаний из России предшествовало их бегство из Крыма, но свято место пусто не бывает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:09
2022-03-09T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
украина
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Уходу западных компаний из России предшествовало их бегство из Крыма, но свято место пусто не бывает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма еще восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства. Уверен, что так будет и в масштабах всей страны", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым
16:09 09.03.2022
 
Аксенов прокомментировал уход западных компаний из России

Аксенов об уходе западных компаний: свято место пусто не бывает, Крым прошел этот путь

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Уходу западных компаний из России предшествовало их бегство из Крыма, но свято место пусто не бывает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма еще восемь лет назад. На развитии нашей республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства. Уверен, что так будет и в масштабах всей страны", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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