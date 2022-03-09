https://ria.ru/20220309/kino-1777243535.html

Фонд кино уладил спор с компанией, снявшей "О чем говорят мужчины"

Фонд кино уладил спор с компанией, снявшей "О чем говорят мужчины" - РИА Новости, 09.03.2022

Фонд кино уладил спор с компанией, снявшей "О чем говорят мужчины"

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Фонда кино, в котором он требовал взыскать более 16,6 миллиона рублей с кинокомпании... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:25

2022-03-09T12:25

2022-03-09T12:25

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Фонда кино, в котором он требовал взыскать более 16,6 миллиона рублей с кинокомпании "Квадрат", снявшей, в частности, дилогию "О чем говорят мужчины", следует из опубликованного определения суда.В иске было заявлено требование о взыскании с ответчика двух неустоек – за неисполнение обязательства по завершению производства проекта и за неисполнение обязательства по сдаче комплекта исходных материалов фильма в Госфильмофонд. В материалах суда название проекта не упоминается, но предположительно речь идет о съемках фильма "Ампир V", финансирование которого в 2018-2019 годах одобрил попечительский совет Фонда кино.По условиям мирового соглашения, истец отказался от неустойки за неисполнение обязательства по сдаче материалов фильма в Госфильмофонд в размере более четырех миллионов рублей, а ответчик обязался полностью выплатить в течение месяца вторую неустойку в размере более 12 миллионов рублей.Суд в январе утвердил мировое соглашение по другому иску Фонда кино к "Квадрату" из-за этого же проекта – на сумму около 68 миллионов рублей. В том деле отмечалось, что ответчик выплатил истцу 60 миллионов рублей основного долга по двум договорам – от 18 октября 2016 года и от 22 декабря 2017 года.По условиям мирового соглашения, Фонд кино отказался от договорной неустойки за неисполнение обязательства по выпуску фильма в прокат в размере более 5,5 миллиона рублей за период с 5 ноября 2020 по 4 октября 2021 года. В то же время кинокомпания признала свой долг по неустойке за нарушение срока возврата денежных средств в размере более 2,1 миллиона рублей за период с 5 февраля по 4 октября 2021 года и обязалась погасить его в течение месяца с даты утверждения мирового соглашения.О намерении начать съемки фильма "Ампир V" по книге Виктора Пелевина "Empire V" режиссер Виктор Гинзбург говорил еще в 2013 году, премьера ленты была намечена на ноябрь 2021 года. Подзаголовок романа — "Повесть о настоящем сверхчеловеке". Это история о том, как 19-летний грузчик Роман Шторкин становится вампиром и получает титул Рамы Второго.Планируется, что фильм "Ампир V" выйдет в российский прокат 31 марта.

https://ria.ru/20210923/treyler-1751463742.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, фонд кино, госфильмофонд рф, виктор гинзбург, виктор пелевин