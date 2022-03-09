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Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба - РИА Новости, 09.03.2022
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба
Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:09
2022-03-09T15:09
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."Зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом - его стоимость увеличивается, и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность - правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат, которые понесли наши предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
15:09 09.03.2022
 
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба

Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей для компенсации затрат производителям хлеба

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом - его стоимость увеличивается, и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность - правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат, которые понесли наши предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий", - сказал Мишустин.
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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