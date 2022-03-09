https://ria.ru/20220309/khleb-1777297042.html

Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба

Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба - РИА Новости, 09.03.2022

Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба

Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:09

2022-03-09T15:09

2022-03-09T15:09

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776474200_0:141:2943:1796_1920x0_80_0_0_8b5fb4179e7c34ceddabe84e57aaf101.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."Зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом - его стоимость увеличивается, и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность - правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат, которые понесли наши предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий", - сказал Мишустин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин