https://ria.ru/20220309/khleb-1777297042.html
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба - РИА Новости, 09.03.2022
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба
Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:09
2022-03-09T15:09
2022-03-09T15:09
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."Зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом - его стоимость увеличивается, и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность - правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат, которые понесли наши предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Правительство компенсирует часть затрат производителям хлеба
Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей для компенсации затрат производителям хлеба
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России выделят 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат производителям хлеба, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом - его стоимость увеличивается, и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность - правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат, которые понесли наши предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий", - сказал Мишустин.