https://ria.ru/20220309/kazus-1777259141.html

Глава МИД Британии снова села в лужу

Глава МИД Британии перепутала греческого министра с певцом - РИА Новости, 09.03.2022

Глава МИД Британии снова села в лужу

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс перепутала министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса с местным певцом. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:24

2022-03-09T12:24

2022-03-09T12:24

в мире

великобритания

лиз трасс

украина

греция

никос дендиас

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс перепутала министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса с местным певцом.Позднее политик исправила ошибку в посте, однако греческий журналист Константинос Лианос успел сохранить изначальную версию публикации.В феврале во время переговоров главы МИД Великобритании с Сергеем Лавровым у них возникла дискуссия по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной. Как сообщил источник РИА Новости, глава МИД России спросил Лиз Трасс, признает ли Лондон суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. На это она якобы ответила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220309/krizis-1777232962.html

великобритания

украина

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, лиз трасс, украина, греция, никос дендиас, россия