Глава МИД Британии снова села в лужу

Глава МИД Британии перепутала греческого министра с певцом
Глава МИД Британии Трасс перепутала министра иностранных дел Греции Дендиаса с певцом
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс перепутала министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса с местным певцом.
"Великобритания и Греция осуждают действия России на Украине и поддерживают ее изоляцию на международной арене. Я выразила свои соболезнования Никосу Вертису (греческий певец — Прим. Ред.) в связи с гибелью нескольких граждан Греции на Украине <…>", — написала Трасс на своей странице в Facebook.
UK Foreign Secretary Liz Truss mistook Greek Foreign Secretary Nikos Dendias with singer Nikos Vertis.— Konstantinos (Kostas) Lianos (@LianosKostas) March 8, 2022
That happened in a post about the deaths of ethnic Greeks in Ukraine.
Not at all shocked from this shambolic Tory government which has been totally out of touch since 2016 pic.twitter.com/BimMwYDJtn
Позднее политик исправила ошибку в посте, однако греческий журналист Константинос Лианос успел сохранить изначальную версию публикации.
В феврале во время переговоров главы МИД Великобритании с Сергеем Лавровым у них возникла дискуссия по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной. Как сообщил источник РИА Новости, глава МИД России спросил Лиз Трасс, признает ли Лондон суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. На это она якобы ответила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.