https://ria.ru/20220309/karty-1777297811.html

Карты Visa и Mastercard банка "Хоум кредит" будут действовать бессрочно

Карты Visa и Mastercard банка "Хоум кредит" будут действовать бессрочно - РИА Новости, 09.03.2022

Карты Visa и Mastercard банка "Хоум кредит" будут действовать бессрочно

Банк "Хоум кредит" делает все свои карты платежных систем Visa и Mastercard бессрочными, операции по ним можно будет совершать на территории России, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:12

2022-03-09T15:12

2022-03-09T15:12

экономика

хоум кредит

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Банк "Хоум кредит" делает все свои карты платежных систем Visa и Mastercard бессрочными, операции по ним можно будет совершать на территории России, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Банк "Хоум кредит" сделал бессрочным действие карт платежных систем Visa и Mastercard. Это касается всех карт банка "Хоум кредит" (кредитных, дебетовых, карт рассрочки), срок действия которых истекает в марте 2022 года и далее", - говорится в релизе."Карты будут действовать только на территории России при оплате в российских магазинах", - обратили внимание в банке.Клиенты банка смогут даже после истечения срока, указанного на карте, снимать наличные, совершать покупки онлайн и офлайн, переводить деньги и так далее. "При оплате в интернете можно вводить срок действия, указанный на карте. Картами можно будет пользоваться до физического износа пластика", - отметили в банке.Международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке деятельности в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, хоум кредит , россия