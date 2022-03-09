https://ria.ru/20220309/karty-1777279733.html

Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта

Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта - РИА Новости, 09.03.2022

Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта

Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов, говорится в сообщениях РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:53

2022-03-09T13:53

2022-03-09T13:53

экономика

альфа-банк

сбербанк россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_773aeb653f6f9080019c3d9776af4259.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов, говорится в сообщениях Альфа-банка и Сбербанка.Ранее Альфа-банк в своем Telegram-канале сообщил, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Позже кредитная организация обновила информацию, уточнив, что продление касается только клиринга (расчетов между банками). "Карты за рубежом перестанут работать 10 марта", - добавили в банке."Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов", - также заявил в своем Telegram-канале Сбербанк.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, альфа-банк, сбербанк россии, санкции в отношении россии