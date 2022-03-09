Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/karty-1777279733.html
Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта
Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта - РИА Новости, 09.03.2022
Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта
Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов, говорится в сообщениях РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:53
2022-03-09T13:53
экономика
альфа-банк
сбербанк россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_773aeb653f6f9080019c3d9776af4259.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов, говорится в сообщениях Альфа-банка и Сбербанка.Ранее Альфа-банк в своем Telegram-канале сообщил, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Позже кредитная организация обновила информацию, уточнив, что продление касается только клиринга (расчетов между банками). "Карты за рубежом перестанут работать 10 марта", - добавили в банке."Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов", - также заявил в своем Telegram-канале Сбербанк.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd8308e8393895152998c86737280ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, альфа-банк, сбербанк россии, санкции в отношении россии
13:53 09.03.2022
 
Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта

Банки заявили, что выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов, говорится в сообщениях Альфа-банка и Сбербанка.
Ранее Альфа-банк в своем Telegram-канале сообщил, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Позже кредитная организация обновила информацию, уточнив, что продление касается только клиринга (расчетов между банками). "Карты за рубежом перестанут работать 10 марта", - добавили в банке.
"Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов", - также заявил в своем Telegram-канале Сбербанк.
 
ЭкономикаАльфа-банкСбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала