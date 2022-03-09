Выпущенные в России карты Visa не будут работать за рубежом с 10 марта
Банки заявили, что выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом 10 марта, продление сроков транзакций касается только клиринговых расчетов, говорится в сообщениях Альфа-банка и Сбербанка.
Ранее Альфа-банк в своем Telegram-канале сообщил, что Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Позже кредитная организация обновила информацию, уточнив, что продление касается только клиринга (расчетов между банками). "Карты за рубежом перестанут работать 10 марта", - добавили в банке.
"Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов", - также заявил в своем Telegram-канале Сбербанк.