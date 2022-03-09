https://ria.ru/20220309/istrebiteli-1777282717.html

НАТО решит вопрос о передаче Киеву польских истребителей, заявили в Варшаве

НАТО решит вопрос о передаче Киеву польских истребителей, заявили в Варшаве - РИА Новости, 09.03.2022

НАТО решит вопрос о передаче Киеву польских истребителей, заявили в Варшаве

Решение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29 находится в руках США и НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Вене после... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:08

2022-03-09T14:08

2022-03-09T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

матеуш моравецкий

нато

украина

миг-29

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Решение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29 находится в руках США и НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Вене после встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером."Сейчас это решение в руках НАТО, в руках американцев", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине польских самолетов МиГ-29. "Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты, так как это должно быть решением всей НАТО. Это необычайно важное решение", – добавил польский премьер.Ранее в МИД Польши заявили, что не могут самостоятельно передавать Украине боевые самолеты и предложили передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн".В ответ на это пресс-секретарь американского минобороны Джон Кирби заявил, что НАТО не считает "предложение Польши разумным", а перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

https://ria.ru/20220301/polsha-1775819346.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, нато, украина, миг-29, ситуация в днр и лнр