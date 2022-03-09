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В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов
В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов - РИА Новости, 09.03.2022
В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов
Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки по пять процентов, инициативу в ближайшее время... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T03:27
2022-03-09T03:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
госдума рф
ипотека
владимир кошелев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки по пять процентов, инициативу в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.Согласно предложению парламентариев, в рамках спецпрограммы Центробанк должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков.Кошелев отметил, что программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.При этом депутат уточнил вид жилья, который сможет участвовать в программе."Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью "квадрата" не более цены, установленной Минстроем", — добавил Кошелев.Как уточняет газета, министерство строительства и ЖКХ рассчитывает среднюю стоимость квадратного метра в регионах, полученный показатель используют для расчетов некоторых социальных выплат, а также при переселении людей из аварийного жилья.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, госдума рф, ипотека, владимир кошелев
03:27 09.03.2022
 
В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов

В комитете ГД по строительству и ЖКХ предложили выдавать ипотеку под 5% на новостройки

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки по пять процентов, инициативу в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.
Согласно предложению парламентариев, в рамках спецпрограммы Центробанк должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков.
"Имеются в виду выданные кредиты на жилье, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15 процента. Под такой залог ЦБ будет выдавать займы банкам под не более двух процентов, кредитным организациям позволят устанавливать наценку до трех процентов", — поясняет издание.
Кошелев отметил, что программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.
"Поддержка отрасли даст колоссальный мультипликативный эффект — налоги, развитие смежных отраслей экономики. Она позволит сохранить и создать миллионы рабочих мест", — указал парламентарий.
При этом депутат уточнил вид жилья, который сможет участвовать в программе.
"Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью "квадрата" не более цены, установленной Минстроем", — добавил Кошелев.
Как уточняет газета, министерство строительства и ЖКХ рассчитывает среднюю стоимость квадратного метра в регионах, полученный показатель используют для расчетов некоторых социальных выплат, а также при переселении людей из аварийного жилья.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ОбществоГосдума РФИпотекаВладимир Кошелев
 
 
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