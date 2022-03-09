https://ria.ru/20220309/ipoteka-1777208291.html

В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов

В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов - РИА Новости, 09.03.2022

В Госдуме предложили выдавать ипотеку под пять процентов

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки по пять процентов, инициативу в ближайшее время... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T03:27

2022-03-09T03:27

2022-03-09T03:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

госдума рф

ипотека

владимир кошелев

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки по пять процентов, инициативу в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампредседателя комитета Владимир Кошелев.Согласно предложению парламентариев, в рамках спецпрограммы Центробанк должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков.Кошелев отметил, что программа поможет поддержать строительную отрасль и сделать ипотеку более доступной.При этом депутат уточнил вид жилья, который сможет участвовать в программе."Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью "квадрата" не более цены, установленной Минстроем", — добавил Кошелев.Как уточняет газета, министерство строительства и ЖКХ рассчитывает среднюю стоимость квадратного метра в регионах, полученный показатель используют для расчетов некоторых социальных выплат, а также при переселении людей из аварийного жилья.

https://ria.ru/20220302/tsb-1776147404.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, госдума рф, ипотека, владимир кошелев