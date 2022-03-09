США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом
США обвинили Елену Брэнсон из совета соотечественников в нелегальной работе иноагента
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента предъявлено в США председателю Координационного совета российских соотечественников Елене Брэнсон, сообщает американский минюст на своем сайте. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
"Брэнсон обвинили в заговоре с целью работы в качестве агента иностранного правительства без уведомления генпрокурора, максимальным наказанием за это может стать срок до 5 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.
Кроме того, 10 лет ей грозит по обвинению в работе в качестве иноагента без соответствующего уведомления, еще пять — по обвинению в сговоре с целью уклонения от регистрации, пять - за умышленный отказ от регистрации, пять - по обвинению в сговоре с целью мошенничества с визой, пять лет - по обвинению в даче ложных показаний, говорится в сообщении.
Таким образом по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
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