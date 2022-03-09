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США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом
США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом - РИА Новости, 09.03.2022
США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом
Обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента предъявлено в США председателю Координационного совета российских соотечественников Елене Брэнсон, РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:52
2022-03-09T01:52
в мире
сша
вашингтон
елена брэнсон
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента предъявлено в США председателю Координационного совета российских соотечественников Елене Брэнсон, сообщает американский минюст на своем сайте. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.Кроме того, 10 лет ей грозит по обвинению в работе в качестве иноагента без соответствующего уведомления, еще пять — по обвинению в сговоре с целью уклонения от регистрации, пять - за умышленный отказ от регистрации, пять - по обвинению в сговоре с целью мошенничества с визой, пять лет - по обвинению в даче ложных показаний, говорится в сообщении.Таким образом по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
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в мире, сша, вашингтон, елена брэнсон
01:52 09.03.2022
 
США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом

США обвинили Елену Брэнсон из совета соотечественников в нелегальной работе иноагента

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента предъявлено в США председателю Координационного совета российских соотечественников Елене Брэнсон, сообщает американский минюст на своем сайте. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

"Брэнсон обвинили в заговоре с целью работы в качестве агента иностранного правительства без уведомления генпрокурора, максимальным наказанием за это может стать срок до 5 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Кроме того, 10 лет ей грозит по обвинению в работе в качестве иноагента без соответствующего уведомления, еще пять — по обвинению в сговоре с целью уклонения от регистрации, пять - за умышленный отказ от регистрации, пять - по обвинению в сговоре с целью мошенничества с визой, пять лет - по обвинению в даче ложных показаний, говорится в сообщении.
Таким образом по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
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