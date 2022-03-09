https://ria.ru/20220309/inoagent-1777205408.html

США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом

США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом - РИА Новости, 09.03.2022

США обвинили главу совета соотечественников в нелегальной работе иноагентом

Обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента предъявлено в США председателю Координационного совета российских соотечественников Елене Брэнсон, РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:52

2022-03-09T01:52

2022-03-09T01:52

в мире

сша

вашингтон

елена брэнсон

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента предъявлено в США председателю Координационного совета российских соотечественников Елене Брэнсон, сообщает американский минюст на своем сайте. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.Кроме того, 10 лет ей грозит по обвинению в работе в качестве иноагента без соответствующего уведомления, еще пять — по обвинению в сговоре с целью уклонения от регистрации, пять - за умышленный отказ от регистрации, пять - по обвинению в сговоре с целью мошенничества с визой, пять лет - по обвинению в даче ложных показаний, говорится в сообщении.Таким образом по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

https://ria.ru/20211215/danchenko-1763908965.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, вашингтон, елена брэнсон