13:23 09.03.2022 (обновлено: 14:23 09.03.2022)
Табачная компания Imperial Brands прекращает деятельность в России
Британская табачная компания Imperial Brands прекращает свою деятельность в России
Продажа сигарет
ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости. Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) приостанавливает свою деятельность в России, в том числе производство на заводе в Волгограде, при этом продолжит поддерживать сотрудников в стране и выплачивать им зарплату, следует из сообщения Imperial Brands.
"В связи с последними событиями мы сегодня приостановили все операции в России. Это включает в себя остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение всех продаж и маркетинговой деятельности", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что решение было принято в связи со "сложной обстановкой в России" и "стало результатом международных санкций". Компания подчеркивает, что продолжит поддерживать российских сотрудников и выплачивать им зарплату на время приостановки деятельности.
Уточняется, что компания уже приостановила свою деятельность на Украине.
Согласно сообщению, на долю РФ и Украины в общей сложности пришлось около 2% выручки компании в 2021 году.
В России компания Imperial Tobacco представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО "Империал Тобакко Волга" в Волгограде и ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг". На российском рынке компания производит и реализует международные сигаретные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, а также локальную марку "Максим". В Imperial Tobacco в России работают более 1 500 сотрудников.