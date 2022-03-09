https://ria.ru/20220309/imperialbrands-1777272436.html

Табачная компания Imperial Brands прекращает деятельность в России

Табачная компания Imperial Brands прекращает деятельность в России - РИА Новости, 09.03.2022

Табачная компания Imperial Brands прекращает деятельность в России

Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) приостанавливает свою деятельность в России, в том числе... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:23

2022-03-09T13:23

2022-03-09T14:23

в мире

великобритания

россия

волгоград

украина

imperial tobacco

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ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости. Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) приостанавливает свою деятельность в России, в том числе производство на заводе в Волгограде, при этом продолжит поддерживать сотрудников в стране и выплачивать им зарплату, следует из сообщения Imperial Brands."В связи с последними событиями мы сегодня приостановили все операции в России. Это включает в себя остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение всех продаж и маркетинговой деятельности", - говорится в заявлении на сайте компании.Отмечается, что решение было принято в связи со "сложной обстановкой в России" и "стало результатом международных санкций". Компания подчеркивает, что продолжит поддерживать российских сотрудников и выплачивать им зарплату на время приостановки деятельности.Уточняется, что компания уже приостановила свою деятельность на Украине.Согласно сообщению, на долю РФ и Украины в общей сложности пришлось около 2% выручки компании в 2021 году.В России компания Imperial Tobacco представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО "Империал Тобакко Волга" в Волгограде и ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг". На российском рынке компания производит и реализует международные сигаретные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, а также локальную марку "Максим". В Imperial Tobacco в России работают более 1 500 сотрудников.

https://ria.ru/20220309/mothercare-1777243934.html

https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, россия, волгоград, украина, imperial tobacco