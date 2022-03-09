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ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы - РИА Новости, 09.03.2022
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы
Компания ИКЕА по состоянию на понедельник планирована сохранить в России рабочие места, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:02
2022-03-09T11:02
2022-03-09T11:02
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экономика
икеа
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания ИКЕА по состоянию на понедельник планирована сохранить в России рабочие места, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее ИКЕА заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Приостановлен весь экспорт и импорт, а также все производственные операции в РФ."Там были переговоры, и по информации представителей нашей профсоюзной организации, там сохраняются рабочие места", - сказал Шершуков.Шершуков отметил, что ситуация меняется каждый день, но, по данным на понедельник, в этом смысле в компании "все нормально".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776322663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, икеа, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, белоруссия
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы
В ФНПР заявили, что ИКЕА сохранит рабочие места в России