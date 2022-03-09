Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/ikea-1777241181.html
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы - РИА Новости, 09.03.2022
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы
Компания ИКЕА по состоянию на понедельник планирована сохранить в России рабочие места, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:02
2022-03-09T11:02
в мире
экономика
икеа
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154220_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1c4f0d63f8aed8f44c4d4533d03c9e6.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания ИКЕА по состоянию на понедельник планирована сохранить в России рабочие места, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее ИКЕА заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Приостановлен весь экспорт и импорт, а также все производственные операции в РФ."Там были переговоры, и по информации представителей нашей профсоюзной организации, там сохраняются рабочие места", - сказал Шершуков.Шершуков отметил, что ситуация меняется каждый день, но, по данным на понедельник, в этом смысле в компании "все нормально".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776322663.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154220_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2b4c7b5bd62ddd9cfbac4b91d1b0aca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, икеа, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, белоруссия
11:02 09.03.2022
 
ИКЕА сохранит рабочие места в России, заявили профсоюзы

В ФНПР заявили, что ИКЕА сохранит рабочие места в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска в магазине ИКЕА
Вывеска в магазине ИКЕА - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска в магазине ИКЕА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания ИКЕА по состоянию на понедельник планирована сохранить в России рабочие места, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее ИКЕА заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Приостановлен весь экспорт и импорт, а также все производственные операции в РФ.
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:56
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники
"Там были переговоры, и по информации представителей нашей профсоюзной организации, там сохраняются рабочие места", - сказал Шершуков.
Шершуков отметил, что ситуация меняется каждый день, но, по данным на понедельник, в этом смысле в компании "все нормально".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреЭкономикаИКЕАРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала