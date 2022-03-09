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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777340820.html
Воробьев: в Подмосковье собрали почти 400 тонн гумпомощи для Донбасса
Воробьев: в Подмосковье собрали почти 400 тонн гумпомощи для Донбасса - РИА Новости, 09.03.2022
Воробьев: в Подмосковье собрали почти 400 тонн гумпомощи для Донбасса
За пять дней в Московской области собрано практически 400 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания с главами... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:05
2022-03-09T18:05
новости подмосковья
ситуация в днр и лнр
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За пять дней в Московской области собрано практически 400 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания с главами округов и региональными министрами."За пять с небольшим дней... собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, который очень востребован, и уже отправлен в Донецкую и Луганскую Народные Республики. В места, где она очень нужна", - сказал Воробьев.Как отметила министр правительства области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, в сборе гуманитарной помощи в регионе задействованы две тысячи волонтёров. Наибольшее число собранных предметов гумпомощи - продовольственные товары (крупы, сахар, макароны, вода и консервы), а также средства личной гигиены и детские товары."375 тонн мы собрали, но идём темпом примерно 20 тонн в сутки, собираем", - добавил губернатор.
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ситуация в днр и лнр, московская область (подмосковье), андрей воробьев, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:05 09.03.2022
 

Воробьев: в Подмосковье собрали почти 400 тонн гумпомощи для Донбасса

© РИА Новости / Виктор АнтонюкСотрудник МЧС ДНР передает продуктовый набор из гуманитарной помощи жительнице села Бугас
Сотрудник МЧС ДНР передает продуктовый набор из гуманитарной помощи жительнице села Бугас - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Сотрудник МЧС ДНР передает продуктовый набор из гуманитарной помощи жительнице села Бугас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За пять дней в Московской области собрано практически 400 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания с главами округов и региональными министрами.
"За пять с небольшим дней... собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, который очень востребован, и уже отправлен в Донецкую и Луганскую Народные Республики. В места, где она очень нужна", - сказал Воробьев.
Как отметила министр правительства области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, в сборе гуманитарной помощи в регионе задействованы две тысячи волонтёров. Наибольшее число собранных предметов гумпомощи - продовольственные товары (крупы, сахар, макароны, вода и консервы), а также средства личной гигиены и детские товары.
"375 тонн мы собрали, но идём темпом примерно 20 тонн в сутки, собираем", - добавил губернатор.
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Новости ПодмосковьяСитуация в ДНР и ЛНРМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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