https://ria.ru/20220309/gostinitsy-1777289297.html

Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес

Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес - РИА Новости, 09.03.2022

Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес

Кабмин предлагает поддержать гостиничный бизнес России через снижения ряда платежей государству, отрасль находится в непростой ситуации, заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:37

2022-03-09T14:37

2022-03-09T15:13

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кабмин предлагает поддержать гостиничный бизнес России через снижения ряда платежей государству, отрасль находится в непростой ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду."Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес через снижение некоторых платежей государству. Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, правительство рф, экономика, туризм, новости - туризм