https://ria.ru/20220309/gostinitsy-1777289297.html
Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес
Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес - РИА Новости, 09.03.2022
Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес
Кабмин предлагает поддержать гостиничный бизнес России через снижения ряда платежей государству, отрасль находится в непростой ситуации, заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:37
2022-03-09T14:37
2022-03-09T15:13
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кабмин предлагает поддержать гостиничный бизнес России через снижения ряда платежей государству, отрасль находится в непростой ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду."Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес через снижение некоторых платежей государству. Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, экономика, туризм, новости - туризм
14:37 09.03.2022 (обновлено: 15:13 09.03.2022)
Мишустин предложил поддержать гостиничный бизнес
Премьер Мишустин: правительство предлагает поддержать гостиничный бизнес