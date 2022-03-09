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Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание - РИА Новости, 09.03.2022
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание
Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:26
2022-03-09T16:38
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты, сообщил РИА Новости участник Совета Думы."По предложению Володина Совет Думы отменил QR-коды на входе в Думу и ПЦР-тесты. Также открыли буфеты и столовые", - сказал собеседник агентства.Система прохода посетителей в здание Госдумы по документам о вакцинации от коронавируса, медотводу, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте действовала с начала декабря.Ранее в среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России отмечается во всех возрастных группах.
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политика, здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:26 09.03.2022 (обновлено: 16:38 09.03.2022)
 
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание

Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание, а также открыла буфеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Государственной Думы
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты, сообщил РИА Новости участник Совета Думы.
"По предложению Володина Совет Думы отменил QR-коды на входе в Думу и ПЦР-тесты. Также открыли буфеты и столовые", - сказал собеседник агентства.
Система прохода посетителей в здание Госдумы по документам о вакцинации от коронавируса, медотводу, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте действовала с начала декабря.
Ранее в среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России отмечается во всех возрастных группах.
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