https://ria.ru/20220309/gosduma-1777314084.html
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание - РИА Новости, 09.03.2022
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание
Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:26
2022-03-09T16:26
2022-03-09T16:38
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты, сообщил РИА Новости участник Совета Думы."По предложению Володина Совет Думы отменил QR-коды на входе в Думу и ПЦР-тесты. Также открыли буфеты и столовые", - сказал собеседник агентства.Система прохода посетителей в здание Госдумы по документам о вакцинации от коронавируса, медотводу, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте действовала с начала декабря.Ранее в среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России отмечается во всех возрастных группах.
https://ria.ru/20220303/zhirinovskiy-1776385409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:26 09.03.2022 (обновлено: 16:38 09.03.2022)
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание
Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание, а также открыла буфеты