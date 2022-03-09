https://ria.ru/20220309/gosduma-1777314084.html

Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание

Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание - РИА Новости, 09.03.2022

Госдума отменила проверку QR-кодов и ПЦР-тестов на входе в здание

Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:26

2022-03-09T16:26

2022-03-09T16:38

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет Думы, по предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, отменил на входе в палату парламента обязанность посетителей предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты, сообщил РИА Новости участник Совета Думы."По предложению Володина Совет Думы отменил QR-коды на входе в Думу и ПЦР-тесты. Также открыли буфеты и столовые", - сказал собеседник агентства.Система прохода посетителей в здание Госдумы по документам о вакцинации от коронавируса, медотводу, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте действовала с начала декабря.Ранее в среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России отмечается во всех возрастных группах.

https://ria.ru/20220303/zhirinovskiy-1776385409.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии