https://ria.ru/20220309/gorlovka-1777309404.html

Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке

Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке

Украинские войска вновь открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:06

2022-03-09T16:06

2022-03-09T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

зайцево

луганская народная республика

стирол

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в среду представительство уже дважды сообщало об обстреле Горловки. По городу было выпущено семь гранат из СПГ и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, новый обстрел по поселку шахты "6/7" в Горловке был зафиксирован в 15.30, украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, стирол, вооруженные силы рф