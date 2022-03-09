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Красноярского офицера удостоили звания Героя России
Красноярского офицера удостоили звания Героя России - РИА Новости, 09.03.2022
Красноярского офицера удостоили звания Героя России
Офицера из Красноярского края Алексея Левкина удостоили звания Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:15
2022-03-09T14:06
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
красноярский край
александр усс
в мире
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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Офицера из Красноярского края Алексея Левкина удостоили звания Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил глава региона Александр Усс.Как рассказал губернатор, во время выполнения боевой задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов. Офицер лично уничтожил два танка и три БМП, а после организовал отход подразделения и вынос раненых."Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт", — добавил Усс в публикации в инстаграме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, красноярский край, александр усс, в мире, безопасность, ситуация в днр и лнр
13:15 09.03.2022 (обновлено: 14:06 09.03.2022)
 
Красноярского офицера удостоили звания Героя России

Красноярского офицера удостоили звания Героя России за мужество при спецоперации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Офицера из Красноярского края Алексея Левкина удостоили звания Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил глава региона Александр Усс.
Как рассказал губернатор, во время выполнения боевой задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов. Офицер лично уничтожил два танка и три БМП, а после организовал отход подразделения и вынос раненых.
"Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт", — добавил Усс в публикации в инстаграме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКрасноярский крайАлександр УссВ миреБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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