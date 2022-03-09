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Красноярского офицера удостоили звания Героя России

Красноярского офицера удостоили звания Героя России - РИА Новости, 09.03.2022

Красноярского офицера удостоили звания Героя России

Офицера из Красноярского края Алексея Левкина удостоили звания Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:15

2022-03-09T13:15

2022-03-09T14:06

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

донецкая народная республика

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красноярский край

александр усс

в мире

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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Офицера из Красноярского края Алексея Левкина удостоили звания Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил глава региона Александр Усс.Как рассказал губернатор, во время выполнения боевой задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов. Офицер лично уничтожил два танка и три БМП, а после организовал отход подразделения и вынос раненых."Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт", — добавил Усс в публикации в инстаграме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, красноярский край, александр усс, в мире, безопасность, ситуация в днр и лнр