https://ria.ru/20220309/germaniya-1777308640.html
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину - РИА Новости, 09.03.2022
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину
В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:04
2022-03-09T16:04
2022-03-09T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было."Позиции (со стороны кабмина ФРГ - ред) не должно быть, потому что не было никакого согласования в этой связи, были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования, поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации", - заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.Он добавил, что в Берлине "не комментируют меры союзников и партнеров", предложил журналистам обратиться к заявлениям Пентагона по данной теме.
https://ria.ru/20220309/istrebiteli-1777282717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), ситуация в днр и лнр, украина
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину
Кабмин Германии заявил, что не согласовывал поставки военных самолетов на Украину