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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/germaniya-1777308640.html
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину - РИА Новости, 09.03.2022
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину
В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:04
2022-03-09T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
берлин (город)
ситуация в днр и лнр
украина
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было."Позиции (со стороны кабмина ФРГ - ред) не должно быть, потому что не было никакого согласования в этой связи, были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования, поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации", - заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.Он добавил, что в Берлине "не комментируют меры союзников и партнеров", предложил журналистам обратиться к заявлениям Пентагона по данной теме.
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германия
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в мире, германия, берлин (город), ситуация в днр и лнр, украина
16:04 09.03.2022
 
В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину

Кабмин Германии заявил, что не согласовывал поставки военных самолетов на Украину

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было.
"Позиции (со стороны кабмина ФРГ - ред) не должно быть, потому что не было никакого согласования в этой связи, были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования, поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации", - заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
Он добавил, что в Берлине "не комментируют меры союзников и партнеров", предложил журналистам обратиться к заявлениям Пентагона по данной теме.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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