https://ria.ru/20220309/germaniya-1777308640.html

В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину

В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину - РИА Новости, 09.03.2022

В Берлине не согласовывали поставки военных самолетов на Украину

В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:04

2022-03-09T16:04

2022-03-09T16:04

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили, что никаких согласований с Берлином по поставкам военных самолетов Украине не было."Позиции (со стороны кабмина ФРГ - ред) не должно быть, потому что не было никакого согласования в этой связи, были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования, поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации", - заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.Он добавил, что в Берлине "не комментируют меры союзников и партнеров", предложил журналистам обратиться к заявлениям Пентагона по данной теме.

https://ria.ru/20220309/istrebiteli-1777282717.html

германия

берлин (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, берлин (город), ситуация в днр и лнр, украина