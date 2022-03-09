Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимуме, поставки по "Ямал — Европе" стабильны
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в среду вновь ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", сохраняются стабильные поставки и по газопроводу "Ямал - Европа" через Польшу в Германию, свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно информации "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа на границе России и Украины на вторник составляют 109,5 миллиона кубометров.
Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал - Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах. Прямой поток газа по нему возобновился с конца февраля, а с 3 марта "Газпром" стабильно бронирует магистраль на полные газовые сутки.
Так, накануне компания выкупила 580 тысяч кубометров в час на текущие газовые сутки, то есть с 8.00 мск 9 марта до 8.00 мск 10 марта. Это около 16% транзитного объема, который был доступен для бронирования. Основные поставки при этом идут в более холодные ночные часы, на которые в течения дня "Газпром" дозаказывает мощность магистрали.
Стабильность российских поставок по этим маршрутам наблюдается на фоне риска из-за военной операции России на Украине, а также несмотря на ожидание прихода более теплой погоды в ряд стран Европы. По данным Meteomatics, температура воздуха в Нидерландах, на севере Франции и Великобритании к концу недели сменится с холодной на более мягкую, однако в Германии и Италии аномально низкие для этого времени показатели сохранятся до конца недели.
В то же время ожидается усиление атлантических ветров в Великобритании, Германии и Нидерландах. По данным Wind Europe, на прошлой неделе выработка электроэнергии из ветра резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объеме. Во вторник на ветряные электростанции пришлось 13,1% произведенной в ЕС электроэнергии.