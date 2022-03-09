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Турция назвала Россию надежным поставщиком газа
Турция назвала Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 09.03.2022
Турция назвала Россию надежным поставщиком газа
Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:25
2022-03-09T09:26
экономика
цены на нефть
россия
хьюстон
турция
brent
признание днр и лнр в россии
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар."Вопрос о поставках газа достаточно также важен для нас, поскольку 45% потребностей Турции в этом ресурсе нам покрывает Россия. Как я уже говорил, РФ была надежным поставщиком газа на протяжении примерно трех с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.Он добавил, что Анкара озабочена рекордными скачками мировых цен на "голубое топливо" и считает, что такая динамика несовместима с устойчивым ростом различных экономик."То же самое касается и нефти. Вероятно, мы увидим макроэкономические последствия всех этих процессов", - предположил высокопоставленный турецкий чиновник.Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
https://ria.ru/20220306/rossiya-1776876485.html
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экономика, цены на нефть, россия, хьюстон, турция, brent, признание днр и лнр в россии
09:25 09.03.2022 (обновлено: 09:26 09.03.2022)
 
Турция назвала Россию надежным поставщиком газа

Глава Минэнерго Турции Байрактар назвал Россию надежным поставщиком газа

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.
"Вопрос о поставках газа достаточно также важен для нас, поскольку 45% потребностей Турции в этом ресурсе нам покрывает Россия. Как я уже говорил, РФ была надежным поставщиком газа на протяжении примерно трех с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Он добавил, что Анкара озабочена рекордными скачками мировых цен на "голубое топливо" и считает, что такая динамика несовместима с устойчивым ростом различных экономик.
"То же самое касается и нефти. Вероятно, мы увидим макроэкономические последствия всех этих процессов", - предположил высокопоставленный турецкий чиновник.
Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
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