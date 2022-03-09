09:25 09.03.2022 (обновлено: 09:26 09.03.2022)
Турция назвала Россию надежным поставщиком газа
Глава Минэнерго Турции Байрактар назвал Россию надежным поставщиком газа
© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.
"Вопрос о поставках газа достаточно также важен для нас, поскольку 45% потребностей Турции в этом ресурсе нам покрывает Россия. Как я уже говорил, РФ была надежным поставщиком газа на протяжении примерно трех с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Он добавил, что Анкара озабочена рекордными скачками мировых цен на "голубое топливо" и считает, что такая динамика несовместима с устойчивым ростом различных экономик.
"То же самое касается и нефти. Вероятно, мы увидим макроэкономические последствия всех этих процессов", - предположил высокопоставленный турецкий чиновник.
Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
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