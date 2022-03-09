https://ria.ru/20220309/gaz-1777225135.html

Турция назвала Россию надежным поставщиком газа

Турция назвала Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 09.03.2022

Турция назвала Россию надежным поставщиком газа

Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:25

2022-03-09T09:25

2022-03-09T09:26

экономика

цены на нефть

россия

хьюстон

турция

brent

признание днр и лнр в россии

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар."Вопрос о поставках газа достаточно также важен для нас, поскольку 45% потребностей Турции в этом ресурсе нам покрывает Россия. Как я уже говорил, РФ была надежным поставщиком газа на протяжении примерно трех с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.Он добавил, что Анкара озабочена рекордными скачками мировых цен на "голубое топливо" и считает, что такая динамика несовместима с устойчивым ростом различных экономик."То же самое касается и нефти. Вероятно, мы увидим макроэкономические последствия всех этих процессов", - предположил высокопоставленный турецкий чиновник.Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель - впервые с 16 июля 2008 года, WTI - поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.

https://ria.ru/20220306/rossiya-1776876485.html

россия

хьюстон

турция

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, хьюстон, турция, brent, признание днр и лнр в россии