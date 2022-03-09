https://ria.ru/20220309/feyk-1777320352.html
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях - РИА Новости, 09.03.2022
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях
Росздравнадзор предупредил о появлении фейковых страниц ведомства в социальных сетях, информация о них направлена в Роскомнадзор для блокировки. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:51
2022-03-09T16:51
2022-03-09T17:15
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о появлении фейковых страниц ведомства в социальных сетях, информация о них направлена в Роскомнадзор для блокировки."В связи с появлением фейковых страниц Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в социальных сетях Росздравнадзор еще раз напоминает об официальных источниках получения информации о деятельности службы. Сайт Росздравнадзора https://roszdravnadzor.gov.ru, страница в Телеграмм https://t.me/s/roszdravnadzor_official, страница во "ВКонтакте" https://vk.com/roszdravnadzorru", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.Росздравнадзор направил в Роскомнадзор информацию о фейковых страницах для их блокировки, уточняется в материале.
https://ria.ru/20220305/feyk-1776726363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
16:51 09.03.2022 (обновлено: 17:15 09.03.2022)
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях
В Росздравнадзоре заявили, что в соцсетях появились фейковые страницы ведомства