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Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях - РИА Новости, 09.03.2022
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях
Росздравнадзор предупредил о появлении фейковых страниц ведомства в социальных сетях, информация о них направлена в Роскомнадзор для блокировки. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:51
2022-03-09T17:15
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о появлении фейковых страниц ведомства в социальных сетях, информация о них направлена в Роскомнадзор для блокировки."В связи с появлением фейковых страниц Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в социальных сетях Росздравнадзор еще раз напоминает об официальных источниках получения информации о деятельности службы. Сайт Росздравнадзора https://roszdravnadzor.gov.ru, страница в Телеграмм https://t.me/s/roszdravnadzor_official, страница во "ВКонтакте" https://vk.com/roszdravnadzorru", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.Росздравнадзор направил в Роскомнадзор информацию о фейковых страницах для их блокировки, уточняется в материале.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
16:51 09.03.2022 (обновлено: 17:15 09.03.2022)
 
Росздравнадзор предупредил о фейковых страницах службы в соцсетях

В Росздравнадзоре заявили, что в соцсетях появились фейковые страницы ведомства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка социальной сети "Одноклассники" на экране мобильного телефона
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка социальной сети "Одноклассники" на экране мобильного телефона
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Росздравнадзор предупредил о появлении фейковых страниц ведомства в социальных сетях, информация о них направлена в Роскомнадзор для блокировки.
"В связи с появлением фейковых страниц Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в социальных сетях Росздравнадзор еще раз напоминает об официальных источниках получения информации о деятельности службы. Сайт Росздравнадзора https://roszdravnadzor.gov.ru, страница в Телеграмм https://t.me/s/roszdravnadzor_official, страница во "ВКонтакте" https://vk.com/roszdravnadzorru", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.
Росздравнадзор направил в Роскомнадзор информацию о фейковых страницах для их блокировки, уточняется в материале.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:09
Московские активисты начнут отслеживать блогеров, публикующих фейки
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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