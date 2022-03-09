https://ria.ru/20220309/fabriki-1777321440.html

Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ

Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ - РИА Новости, 09.03.2022

Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ

Резкий рост цен на энергоносители, который связан с ситуацией на Украине, ведет к фактической остановке многих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:55

2022-03-09T16:55

2022-03-09T16:55

экономика

украина

цены на нефть

италия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/99/1559799918_0:175:2842:1773_1920x0_80_0_0_a24579bfeaa7bfa52fcd3d058a7646ec.jpg

РИМ, 9 мар – РИА Новости. Резкий рост цен на энергоносители, который связан с ситуацией на Украине, ведет к фактической остановке многих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Италии, заявил президент национальной Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли.По словам Поли, подскочившие цены на природный газ в столь энергоемкой отрасли, как целлюлозно-бумажная промышленность, требуют немедленного принятия властями компенсационных мер по поддержке производства. В противном случае отрасли грозит полная остановка, потому что нынешние затраты на газ, необходимый для производства одной тонны бумаги, превышают отпускную стоимость этой бумаги."Если в декабре итальянские бумажные фабрики платили за природный газ, на базе которого производится электроэнергия, в пять раз больше обычного, то теперь его стоимость в среднем выросла в десять раз, а в пиковые моменты – даже в 15 раз", - указал глава ассоциации.Обоснованность тревоги, выраженной руководством Assocarta, подтверждают решения конкретных производителей. Так, например, производящая более 1 миллиона тонн бумаги в год группа Pro-Gest приняла решение остановить работу шести своих фабрик."Это чрезвычайно драматический и критический момент. Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, надеясь на немедленное прекращение вооруженного конфликта. Но в том числе, в результате этой напряженности, цена на природный газ сегодня более чем в десять раз выше, чем год назад. За последнюю неделю она увеличилась втрое. Мы искренне надеемся, что сможем возобновить производство, как только позволят условия, и просим власти вмешаться, чтобы защитить целые производственные отрасли", - заявил Франческо Дзаго, гендиректор группы Pro-Gest, которая является национальным лидером по вторичной переработке бумаги.По данным Дзаго, на производство бумаги ценой 680 евро за тонну сейчас требуется выделить 750 евро только на энергетические расходы.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина, цены на нефть, италия, россия