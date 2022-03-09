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Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ
Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ - РИА Новости, 09.03.2022
Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ
Резкий рост цен на энергоносители, который связан с ситуацией на Украине, ведет к фактической остановке многих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:55
2022-03-09T16:55
2022-03-09T16:55
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РИМ, 9 мар – РИА Новости. Резкий рост цен на энергоносители, который связан с ситуацией на Украине, ведет к фактической остановке многих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Италии, заявил президент национальной Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли.По словам Поли, подскочившие цены на природный газ в столь энергоемкой отрасли, как целлюлозно-бумажная промышленность, требуют немедленного принятия властями компенсационных мер по поддержке производства. В противном случае отрасли грозит полная остановка, потому что нынешние затраты на газ, необходимый для производства одной тонны бумаги, превышают отпускную стоимость этой бумаги."Если в декабре итальянские бумажные фабрики платили за природный газ, на базе которого производится электроэнергия, в пять раз больше обычного, то теперь его стоимость в среднем выросла в десять раз, а в пиковые моменты – даже в 15 раз", - указал глава ассоциации.Обоснованность тревоги, выраженной руководством Assocarta, подтверждают решения конкретных производителей. Так, например, производящая более 1 миллиона тонн бумаги в год группа Pro-Gest приняла решение остановить работу шести своих фабрик."Это чрезвычайно драматический и критический момент. Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, надеясь на немедленное прекращение вооруженного конфликта. Но в том числе, в результате этой напряженности, цена на природный газ сегодня более чем в десять раз выше, чем год назад. За последнюю неделю она увеличилась втрое. Мы искренне надеемся, что сможем возобновить производство, как только позволят условия, и просим власти вмешаться, чтобы защитить целые производственные отрасли", - заявил Франческо Дзаго, гендиректор группы Pro-Gest, которая является национальным лидером по вторичной переработке бумаги.По данным Дзаго, на производство бумаги ценой 680 евро за тонну сейчас требуется выделить 750 евро только на энергетические расходы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, цены на нефть, италия, россия
Многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ
Assocarta: многие бумажные фабрики Италии приостановили работу из-за роста цен на газ
РИМ, 9 мар – РИА Новости. Резкий рост цен на энергоносители, который связан с ситуацией на Украине, ведет к фактической остановке многих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Италии, заявил президент национальной Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли.
"Мы сопротивлялись, даже производя себе в убыток, но в эти дни все больше и больше бумажных комбинатов останавливаются или ограничивают свое производство. Нас не остановила даже пандемия, но это удалось энергетическому шоку, последовавшему за нынешними событиями между Украиной
и Россией", – подчеркнул он.
По словам Поли, подскочившие цены на природный газ в столь энергоемкой отрасли, как целлюлозно-бумажная промышленность, требуют немедленного принятия властями компенсационных мер по поддержке производства. В противном случае отрасли грозит полная остановка, потому что нынешние затраты на газ, необходимый для производства одной тонны бумаги, превышают отпускную стоимость этой бумаги.
"Если в декабре итальянские бумажные фабрики платили за природный газ, на базе которого производится электроэнергия, в пять раз больше обычного, то теперь его стоимость в среднем выросла в десять раз, а в пиковые моменты – даже в 15 раз", - указал глава ассоциации.
Обоснованность тревоги, выраженной руководством Assocarta, подтверждают решения конкретных производителей. Так, например, производящая более 1 миллиона тонн бумаги в год группа Pro-Gest приняла решение остановить работу шести своих фабрик.
"Это чрезвычайно драматический и критический момент. Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, надеясь на немедленное прекращение вооруженного конфликта. Но в том числе, в результате этой напряженности, цена на природный газ сегодня более чем в десять раз выше, чем год назад. За последнюю неделю она увеличилась втрое. Мы искренне надеемся, что сможем возобновить производство, как только позволят условия, и просим власти вмешаться, чтобы защитить целые производственные отрасли", - заявил Франческо Дзаго, гендиректор группы Pro-Gest, которая является национальным лидером по вторичной переработке бумаги.
По данным Дзаго, на производство бумаги ценой 680 евро за тонну сейчас требуется выделить 750 евро только на энергетические расходы.