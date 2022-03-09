https://ria.ru/20220309/evrosoyuz-1777310404.html

Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно

Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно - РИА Новости, 09.03.2022

Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно

Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:10

2022-03-09T16:10

2022-03-09T16:20

в мире

грузия

молдавия

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский источник."Эти заявки будут рассматриваться каждая отдельно", - сообщил он.По словам источника, приоритетным для ЕС станет "вопрос о членстве Украины… В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки". При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

грузия

молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, молдавия, украина, евросоюз