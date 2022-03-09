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Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно - РИА Новости, 09.03.2022
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно
Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:10
2022-03-09T16:20
в мире
грузия
молдавия
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский источник."Эти заявки будут рассматриваться каждая отдельно", - сообщил он.По словам источника, приоритетным для ЕС станет "вопрос о членстве Украины… В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки". При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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в мире, грузия, молдавия, украина, евросоюз
16:10 09.03.2022 (обновлено: 16:20 09.03.2022)
 
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно

В ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии не вместе, а по отдельности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Эти заявки будут рассматриваться каждая отдельно", - сообщил он.
По словам источника, приоритетным для ЕС станет "вопрос о членстве Украины… В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки". При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.
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