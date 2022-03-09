https://ria.ru/20220309/evrosoyuz-1777310404.html
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно - РИА Новости, 09.03.2022
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно
Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:10
2022-03-09T16:10
2022-03-09T16:20
в мире
грузия
молдавия
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз будут рассматриваться в ЕС не пакетом, а по отдельности, сообщил в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский источник."Эти заявки будут рассматриваться каждая отдельно", - сообщил он.По словам источника, приоритетным для ЕС станет "вопрос о членстве Украины… В какой-то степени, это вопрос моральной поддержки". При этом он добавил, что сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии к рассмотрению уже является серьезным ускорением обычной процедуры.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, молдавия, украина, евросоюз
16:10 09.03.2022 (обновлено: 16:20 09.03.2022)
Источник: в ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии раздельно
В ЕС рассмотрят заявки от Украины, Грузии и Молдавии не вместе, а по отдельности