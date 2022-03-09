https://ria.ru/20220309/evropa-1777298217.html

Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова

Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022

Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова

Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:15

2022-03-09T15:15

2022-03-09T15:15

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже."На данный момент жертв нет. Но при этом нет никаких гарантий, что создаваемая в Европе атмосфера психоза и ненависти не подтолкнет местных националистов к каким-нибудь непоправимым поступкам", - сказала Захарова на брифинге.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/zakharova-1777249749.html

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Захарова о том, к чему может привести "атмосфера психоза" в Европе

Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже. "На данный момент жертв нет. Но при этом нет никаких гарантий, что создаваемая в Европе атмосфера психоза и ненависти не подтолкнет местных националистов к каким-нибудь непоправимым поступкам", - сказала Захарова на брифинге.

2022-03-09T15:15

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