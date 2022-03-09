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Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова
Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022
Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова
Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:15
2022-03-09T15:15
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
париж
ирландия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже."На данный момент жертв нет. Но при этом нет никаких гарантий, что создаваемая в Европе атмосфера психоза и ненависти не подтолкнет местных националистов к каким-нибудь непоправимым поступкам", - сказала Захарова на брифинге.
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Захарова о том, к чему может привести "атмосфера психоза" в Европе
Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже. "На данный момент жертв нет. Но при этом нет никаких гарантий, что создаваемая в Европе атмосфера психоза и ненависти не подтолкнет местных националистов к каким-нибудь непоправимым поступкам", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, париж, ирландия
15:15 09.03.2022
 
Националисты в Европе могут совершить непоправимое, заявила Захарова

Захарова: психоз в Европе может подтолкнуть националистов к необратимым поступкам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нет гарантии, что создаваемая в Европе атмосфера психоза в отношении российских дипмиссий не подтолкнет местных националистов к непоправимым поступкам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что за последние дни произошли нападения на посольства РФ в Ирландии и Нидерландах, а также на здание Российского центра науки и культуры в Париже.
"На данный момент жертв нет. Но при этом нет никаких гарантий, что создаваемая в Европе атмосфера психоза и ненависти не подтолкнет местных националистов к каким-нибудь непоправимым поступкам", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
11:40Сказано в эфире
"Нечеловеческая злоба". Захарова о травле россиян за рубежом
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПарижИрландия
 
 
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