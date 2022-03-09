https://ria.ru/20220309/evropa-1777270899.html

Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии

Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии - РИА Новости, 09.03.2022

Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снижать потребление энергии на индивидуальном уровне для снижения общей зависимости от газа из РФ. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:15

2022-03-09T13:15

2022-03-09T14:01

жозеп боррель

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снижать потребление энергии на индивидуальном уровне для снижения общей зависимости от газа из РФ."Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года… Это требует макроэкономических, технических мер, но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса", - сказал он, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге."Мы слишком поздно начали (снижать зависимость от энергоресурсов РФ – ред.), но лучше поздно, чем никогда. Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы ее снизить, мы ее увеличили", - подчеркнул Боррель.По его словам, "теперь мы должны систематически, на постоянной основе заниматься снижением этой зависимости от российского газа". "Но это произойдет только в том случае, если у граждан будет политическая воля заплатить цену этого", - сказал он.

https://ria.ru/20220308/gaz-1777174496.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жозеп боррель, в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия