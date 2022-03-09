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Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии
Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии - РИА Новости, 09.03.2022
Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снижать потребление энергии на индивидуальном уровне для снижения общей зависимости от газа из РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:15
2022-03-09T14:01
жозеп боррель
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снижать потребление энергии на индивидуальном уровне для снижения общей зависимости от газа из РФ."Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года… Это требует макроэкономических, технических мер, но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса", - сказал он, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге."Мы слишком поздно начали (снижать зависимость от энергоресурсов РФ – ред.), но лучше поздно, чем никогда. Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы ее снизить, мы ее увеличили", - подчеркнул Боррель.По его словам, "теперь мы должны систематически, на постоянной основе заниматься снижением этой зависимости от российского газа". "Но это произойдет только в том случае, если у граждан будет политическая воля заплатить цену этого", - сказал он.
https://ria.ru/20220308/gaz-1777174496.html
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жозеп боррель, в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия
13:15 09.03.2022 (обновлено: 14:01 09.03.2022)
 
Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии

Глава евродипломатии Боррель призвал всех европейцев снизить потребление энергии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снижать потребление энергии на индивидуальном уровне для снижения общей зависимости от газа из РФ.
"Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года… Это требует макроэкономических, технических мер, но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса", - сказал он, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
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"Мы слишком поздно начали (снижать зависимость от энергоресурсов РФ – ред.), но лучше поздно, чем никогда. Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы ее снизить, мы ее увеличили", - подчеркнул Боррель.
По его словам, "теперь мы должны систематически, на постоянной основе заниматься снижением этой зависимости от российского газа". "Но это произойдет только в том случае, если у граждан будет политическая воля заплатить цену этого", - сказал он.
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