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Курс евро обновил исторический максимум
Курс евро обновил исторический максимум - РИА Новости, 09.03.2022
Курс евро обновил исторический максимум
Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:32
2022-03-09T10:32
2022-03-09T10:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум стоимости по отношению к рублю, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск подскочил на 12,36 рубля, до 117,36 рубля, курс евро – на 8,44 рубля, до 127,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Предыдущий максимум евро равнялся 125,97 рубля.Желающих продавать валюту пока немного, и в текущих условиях неопределенности валютные сделки проходят по верхней планке, устанавливаемой биржей, согласно её процедурам, отмечает независимый трейдер Евгений Волков."Ситуация для рубля может немного наладиться, когда откроется фондовый рынок и инвесторам понадобятся рубли для покупки акций и облигаций, и предложение валюты возрастет. Пока же они предпочитают держать средства в валюте, и активность сделок невысока", - рассуждает он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара
10:32 09.03.2022 (обновлено: 10:47 09.03.2022)
Курс евро обновил исторический максимум
Курс евро поднялся до 127,425 рубля и обновил исторический максимум
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум стоимости по отношению к рублю, следует из данных торговой площадки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск подскочил на 12,36 рубля, до 117,36 рубля, курс евро – на 8,44 рубля, до 127,43 рубля, следует из данных Московской биржи
.
Предыдущий максимум евро равнялся 125,97 рубля.
Желающих продавать валюту пока немного, и в текущих условиях неопределенности валютные сделки проходят по верхней планке, устанавливаемой биржей, согласно её процедурам, отмечает независимый трейдер Евгений Волков.
"Ситуация для рубля может немного наладиться, когда откроется фондовый рынок и инвесторам понадобятся рубли для покупки акций и облигаций, и предложение валюты возрастет. Пока же они предпочитают держать средства в валюте, и активность сделок невысока", - рассуждает он.