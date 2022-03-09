https://ria.ru/20220309/evro-1777236138.html

Курс евро обновил исторический максимум

Курс евро обновил исторический максимум - РИА Новости, 09.03.2022

Курс евро обновил исторический максимум

Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:32

2022-03-09T10:32

2022-03-09T10:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Курс рубля падает утром в среду, валютные сделки проходят по верхней планке, установленной Московской биржей, при этом евро обновил исторический максимум стоимости по отношению к рублю, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск подскочил на 12,36 рубля, до 117,36 рубля, курс евро – на 8,44 рубля, до 127,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Предыдущий максимум евро равнялся 125,97 рубля.Желающих продавать валюту пока немного, и в текущих условиях неопределенности валютные сделки проходят по верхней планке, устанавливаемой биржей, согласно её процедурам, отмечает независимый трейдер Евгений Волков."Ситуация для рубля может немного наладиться, когда откроется фондовый рынок и инвесторам понадобятся рубли для покупки акций и облигаций, и предложение валюты возрастет. Пока же они предпочитают держать средства в валюте, и активность сделок невысока", - рассуждает он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара