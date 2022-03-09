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Туризм
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В Эстонии рассматривают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
В Эстонии рассматривают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 09.03.2022
В Эстонии рассматривают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Эстония рассматривает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам, сообщила в среду глава МИД Эва-Мария Лийметс. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:23
2022-03-09T17:28
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Эстония рассматривает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам, сообщила в среду глава МИД Эва-Мария Лийметс."Эстония также рассматривает одностороннее решение о прекращении выдачи виз для россиян. Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза, чтобы была единая позиция по этому вопросу",- сказала Лийметс, отвечая на вопросы депутатов парламента.Министр отметила, что те страны, которые уже приняли решение о запрете выдачи виз, сделали некоторые исключения по гуманитарным соображениям, например, для воссоединения семей и при других обстоятельствах. "Эстония также будет выдавать визы по гуманитарным соображениям, туристическими визами нам практически некогда заниматься", - добавила Лийметс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
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в мире, эстония, мид эстонии, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм
17:23 09.03.2022 (обновлено: 17:28 09.03.2022)
 
В Эстонии рассматривают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам

Глава МИД Эстонии Лийметс допустила прекращение выдачи виз россиянам

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Эстония рассматривает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам, сообщила в среду глава МИД Эва-Мария Лийметс.
"Эстония также рассматривает одностороннее решение о прекращении выдачи виз для россиян. Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза, чтобы была единая позиция по этому вопросу",- сказала Лийметс, отвечая на вопросы депутатов парламента.
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Министр отметила, что те страны, которые уже приняли решение о запрете выдачи виз, сделали некоторые исключения по гуманитарным соображениям, например, для воссоединения семей и при других обстоятельствах. "Эстония также будет выдавать визы по гуманитарным соображениям, туристическими визами нам практически некогда заниматься", - добавила Лийметс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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