https://ria.ru/20220309/energonositeli-1777360130.html

В Кении назвали запрет США на импорт нефти из России политическим решением

В Кении назвали запрет США на импорт нефти из России политическим решением - РИА Новости, 09.03.2022

В Кении назвали запрет США на импорт нефти из России политическим решением

Кения считает, что решение США запретить импорт российской нефти носит политический характер и не имеет отношения к стабилизации рынка энергоносителей, заявил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:00

2022-03-09T20:00

2022-03-09T20:00

сша

россия

опек

хьюстон

экономика

кения

нефть

цены на нефть

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Кения считает, что решение США запретить импорт российской нефти носит политический характер и не имеет отношения к стабилизации рынка энергоносителей, заявил РИА Новости первый заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Кении Эндрю Камау."Это решение не призвано стабилизировать рынок, оно носит политический характер. И за ним стоит политическая логика. Такие решения принимаются индивидуально, и я не могу сказать, является оно хорошим или плохим, поскольку не могу проникнуть в сознание людей, которые его приняли", - сказал Камау на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek."Я не знаю, какими будут цены на нефть. Я нахожусь здесь (в Хьюстоне) три дня и слышу разные прогнозы – от 130 до 200 долларов за баррель. Ситуация остается полностью неопределенной. Однако, если вы обратитесь к рынку, никто не считает, что цены будут оставаться слишком высокими в течение очень долгого времени", - сказал Камау."Я не знаю, когда завершится нынешняя волатильность – если бы я знал, то был бы миллионером. Однако, на мой взгляд, это то, как работают энергетические рынки. Я считаю, что с окончанием зимы (волатильность) немного спадет, однако затем снова вернется в ноябре, по мере приближения зимы", - сказал Камау на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.Он выразил мнение, что такая ситуация будет продолжаться волнами "на протяжении примерно трех-четырех лет".Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. Так, котировки нефти активно растут вторую неделю подряд из-за опасений по поводу перебоев поставок нефти, что связано с санкциями против РФ. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. Так, котировки нефти активно растут вторую неделю подряд из-за опасений по поводу перебоев поставок нефти, что связано с санкциями против РФ. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.

https://ria.ru/20220309/neft-1777350417.html

https://ria.ru/20220309/plan-1777296094.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, опек, хьюстон, экономика, кения, нефть, цены на нефть, в мире, цены