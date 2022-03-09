Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/energonositeli-1777207074.html
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях - РИА Новости, 09.03.2022
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T02:28
2022-03-09T02:28
в мире
джо байден
владимир путин
сша
россия
вооруженные силы рф
вашингтон
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776691243_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_17a70f4c067c40ccb5b38169319148df.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из РФ.Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Объявляя об этом, он признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776691243_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_684e846cb4b7f00755dc32cac42de7e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, дональд трамп
02:28 09.03.2022
 
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях

Трамп: Европа "пользуется" США в вопросе запрета импорта энергоносителей из России

© REUTERS / Marco BelloБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Marco Bello
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из РФ.

"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за (президентом США Джо) Байденом в борьбе с Россией", — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Объявляя об этом, он признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинСШАРоссияВооруженные силы РФВашингтонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала