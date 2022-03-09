https://ria.ru/20220309/energonositeli-1777207074.html

Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях

Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях - РИА Новости, 09.03.2022

Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из РФ. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T02:28

2022-03-09T02:28

2022-03-09T02:28

в мире

джо байден

владимир путин

сша

россия

вооруженные силы рф

вашингтон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из РФ.Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Объявляя об этом, он признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

сша

россия

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, дональд трамп