Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях
Трамп: Европа "пользуется" США в вопросе запрета импорта энергоносителей из России
© REUTERS / Marco BelloБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из РФ.
"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за (президентом США Джо) Байденом в борьбе с Россией", — говорится в распространенном заявлении Трампа.
Ранее во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Объявляя об этом, он признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.